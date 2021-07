Nghệ An sẵn sàng chuẩn bị các phương án dự phòng cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Sáng 2/7, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính có đồng chí Thái Văn Thành – Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện một số sở, ban, ngành liên quan. Ở đầu cầu 21 huyện, thành thị có lãnh đạo các địa phương, và điểm trưởng ở các điểm thi.

Tạo thuận lợi tốt nhất cho các thí sinh

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 7, 8/7/2021 tại 68 điểm thi trên toàn tỉnh với sự tham gia của hơn 34.000 thí sinh. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 cơ bản hoàn thành, trong đó đặc biệt chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn phòng dịch.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà

Tuy vậy, vì điều kiện dịch bệnh nên kỳ thi năm nay việc triển khai của tỉnh Nghệ An có nhiều khó khăn do trên địa bàn đang có nhiều vùng đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 hoặc phải thực hiện cách ly vì đang có người bệnh Covid – 19; một số giám thị thuộc đối tượng F2, có 2 điểm thi thuộc Trường THPT Quỳnh Lưu 3 và THPT Quỳ Hợp 2 gần với khu vực đang phải thực hiện cách ly, khoanh vùng và có thể phải chuyển sang điểm thi dự phòng. Hiện, Sở sẽ tiếp tục xem xét và sớm đưa ra quyết định để công tác chuẩn bị thi ở điểm thi dự phòng diễn ra thuận lợi.

Trước thực tế này, phát biểu khai mạc hội nghị, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành yêu cầu tất cả các giám thị coi thi và những người làm nhiệm vụ cần quán triệt tinh thần, sẵn sàng làm nhiệm vụ. Đặc biệt, trong bối cảnh phòng chống dịch cần thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với toàn xã hội và trách nhiệm tận tâm, tận tụy với các thí sinh, tạo điều kiện thuận lợi nhất để tất cả các thí sinh tham gia dự thi, tránh tình trạng ngại khó, ngại khổ.

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Mỹ Hà.

Người đứng đầu Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết năm nay dù trong số thí sinh dự thi có nhiều đối tượng đặc biệt do bị tác động của dịch bệnh. Tuy nhiên, kỳ thi năm nay, tinh thần chung là tỉnh sẽ tổ chức thi cho tất cả đối tượng học sinh F2 vào cùng đợt 1 và sẽ kiểm tra test Covid -19 trước ngày 5/7. Trong quá trình thi, những thí sinh F2 sẽ được giãn cách an toàn theo đúng quy định. Ngoài ra, Quỹ phòng chống Covid – 19 của Công đoàn giáo dục sẽ tiếp tục hỗ trợ trong điều kiện các thí sinh gặp nhiều khó khăn.

Riêng những thí sinh ở xa phải thi vào ở khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 (như thí sinh ngoài thành phố vào thi tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu), ngành cũng sẽ hỗ trợ các thí sinh trong xét nghiệm Covid – 19. Riêng với những học sinh ở tỉnh khác đang học tại Trường THPT chuyên Đại học Vinh, Giám đốc Sở cũng đề nghị ban giám hiệu nhà trường cần nắm bắt tình hình để tạo điều kiện cho thí sinh được dự thi.

Ngành Giáo dục Nghệ An cũng đã xin ý kiến với tỉnh để tạo điều kiện cho những thí sinh đã test Covid – 19 để được thuận lợi qua những chốt kiểm tra an toàn phòng dịch.

Năm nay, các điểm thi đều phải chuẩn bị phòng cách ly y tế nhằm dự phòng có trường hợp thí sinh không đảm bảo sức khỏe. Ảnh: Mỹ Hà

Hiện, 230 cán bộ của 3 trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động làm công tác thanh tra coi thi tại Nghệ An cũng sẽ được test để kiểm tra an toàn trước khi làm nhiệm vụ. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã chuẩn bị các phương án dự phòng để phòng tình huống bất thường xảy ra. Năm nay, để đảm bảo an toàn dịch bệnh, tất cả những giáo viên thuộc đối tượng F2 sẽ không làm công tác coi thi. Nghệ An cũng đã huy động 1.180 cán bộ dự phòng và 21 điểm thi dự phòng cho các điểm thi.

Không chủ quan trong quá trình làm nhiệm vụ

Cũng tại buổi họp, đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh đã phổ biến về vấn đề an toàn, an ninh bảo mật tại các điểm thi. Hiện do tác động của dịch bệnh, dù việc huy động lực lượng rất khó khăn nhưng ngành Công an đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn, tăng cường bố trí đủ lực lượng theo đúng cơ số cần thiết. Đại diện Công an tỉnh cũng cho rằng việc triển khai kỳ thi trong điều kiện tất cả các thí sinh đều đeo khẩu trang nên cũng nảy sinh nhiều vấn đề về an toàn, bảo mật và thu phát thông tin ra ngoài. Vì vậy, trong quá trình làm nhiệm vụ, các cán bộ coi thi cần phải chú ý, quan tâm. Khi xảy ra tình huống phải xử lý bình tĩnh, gọn gàng, tránh gây hoang mang.

Trong quá trình thi, các phụ huynh không nên tập trung đông người ở các điểm thi. Việc phân luồng và hướng dẫn việc ra vào tại các chốt sẽ được tạo thuận lợi sau khi có giấy test nhanh về kiểm tra Covid – 19. Tuy nhiên, để quá trình diễn ra thuận lợi thì ngành Giáo dục phải chủ động phối hợp với các ngành để có văn bản cụ thể và tuyên truyền trực tiếp đến từng chốt để kịp thời nắm bắt và triển khai thuận lợi.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Mỹ Hà

Nhằm ứng phó với dịch bệnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hữu Lê cũng đã phổ biến về việc đảm bảo an toàn phòng dịch và đảm bảo an toàn ở các điểm thi.

Hiện nay, theo báo cáo toàn tỉnh đã có 109 ca bệnh Covid – 19, trong đó điểm nóng là thành phố Vinh. Tuy nguồn lây cơ bản đã được kiểm soát nhưng việc truy vết, khoanh vùng xét nghiệm vẫn còn nhiều khó khăn và đang có nhiều nguy cơ lây lan ra các địa bàn khác.Trong bối cảnh đó, việc đảm bảo an toàn phải được đặc biệt quan tâm, trước mắt phải tiến hành test nhanh Covid – 19 với các đối tượng là thí sinh F2, thí sinh đến từ các vùng cách ly và cả giám thị, cán bộ, nhân viên làm nhiệm vụ tại một số điểm thi đặc biệt.

Ngành Y tế cũng sẽ hỗ trợ cho các địa phương khó khăn nếu không có đủ lực lượng triển khai nhiệm vụ. Nếu địa bàn nào để lọt đối tượng cần test hoặc triển khai không hiệu quả thì người đứng đầu cơ quan y tế của địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Ông Thái Viết Thảo - Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng - Sở Giáo dục và Đào tạo phổ biến về quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Ảnh: Mỹ Hà

Những ngày trước khi kỳ thi diễn ra, các thí sinh, phụ huynh và những người làm nhiệm vụ cũng phải thực hiện tốt nhiệm vụ giãn cách, tránh tạo ra điểm nghẽn, thiếu an toàn và nảy sinh nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh và để đảm bản an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ngay sau hội nghị này, chiều nay Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức tập huấn công tác thanh tra thi, chuẩn bị các điều kiện để tiến hành giao đề, họp hội đồng thi ở các điểm thi và tiến hành test Covid - 19 cho thí sinh và các giám thị làm công tác coi thi.