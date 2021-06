Nghệ An: Sẵn sàng cung ứng hàng hóa theo 5 cấp độ của dịch bệnh

Không để khan hàng trong mọi tình huống

Trên cơ sở đánh giá số dân, nhu cầu và thói quen tiêu dùng, đặc điểm hệ thống phân phối trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương đã xây dựng kịch bản cung ứng hàng hóa theo 5 cấp độ của dịch. Cụ thể:

Cấp độ 1: Có trường hợp dịch bệnh xâm nhập trên địa bàn tỉnh và xuất hiện 01 khu vực cách ly thuộc địa bàn phường, xã, thị trấn với số người trong khu vực cách ly 200 người và 1.500 người cách ly tại nơi ở trong thời gian 28 ngày.

Cấp độ 2: Khi dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn tỉnh, xuất hiện nhiều khu vực cách ly.

Cấp độ 3: Trên địa bàn tỉnh có từ 20 ca nhiễm đến trên 1.000 trường hợp mắc bệnh trở lên và nhiều khu vực cách ly thuộc địa bàn huyện, thành phố, thị xã.

Cấp độ 4: Trên địa bàn tỉnh có trên 1.000 - 3.000 trường hợp mắc, 21 huyện, thành phố, thị xã đều có khu cách ly.

Cấp độ 5: Trên địa bàn tỉnh có trên 3.000 - 30.000 trường hợp mắc bệnh khiến cho khoảng 1 triệu người dân tỉnh Nghệ An có nguy cơ lây nhiễm cao (chiếm 1/3 dân số trên địa bàn tỉnh); người dân trên địa bàn chỉ ra khỏi nơi ở để mua nhu yếu phẩm.

Các kho hàng của các doanh nghiệp liên tục bổ sung nguồn hàng dự trữ.

Ở các cấp độ 1, 2, 3, các doanh nghiệp thực hiện điều tiết, luân chuyển hàng hóa không để xảy ra tình trạng thiếu hàng. Đối với cấp độ 4, 5, Sở sẽ tập trung chỉ đạo các doanh nghiệp phân phối dồn tổng lực hàng hóa; mở thêm các kho dự trữ hàng, các điểm bán tại các địa phương và trong trường hợp cần thiết sẽ lập thêm các kho dã chiến.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương chủ động cùng các doanh nghiệp liên hệ với các tỉnh, thành phố khác để đưa hàng hóa về Nghệ An phục vụ nhân dân trong thời gian ngắn nhất. Đồng thời, báo cáo tỉnh cho bổ sung các xe chở hàng từ Công an, Quân đội hỗ trợ cho các doanh nghiệp đưa hàng hóa từ các tỉnh về Nghệ An, từ kho tới hệ thống phân phối và thực hiện giới hạn lượng hàng hóa bán ra với mỗi khách hàng cá nhân khi dịch diễn biến trên diện rộng. Xin điều động lực lượng khác hỗ trợ khi cần thiết, đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu của nhân dân và các khu vực cách ly.