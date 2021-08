Nghệ An sẵn sàng kích hoạt Bệnh viện Dã chiến số 4; khảo sát xây dựng các bệnh viện số 5,6,7

Bệnh viện Dã chiến số 4 Nghệ An được xây dựng trên cơ sở trưng dụng Khách sạn ARMY - Cửa Lò. Ảnh: Thành Chung

Sáng 23/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Du Lịch và các đơn vị khám chữa bệnh trong tỉnh kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng Bệnh viện Dã chiến số 4 Nghệ An và thực hiện khảo sát các cơ sở lưu trú để xây dựng các bệnh viện dã chiến tiếp theo.

Bệnh viện Dã chiến số 4 Nghệ An được xây dựng trên cơ sở trưng dụng Khách sạn ARMY - Cửa Lò, với quy mô 270 giường bệnh. Trong thời gian rất ngắn, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Y tế, đến nay, các hạng mục cơ bản đã hoàn thành.

Khảo sát cơ sở lưu trú để xây dựng bệnh viện dã chiến tiếp theo. Ảnh: Thành Chung

Dự kiến ngày mai (24/8), Bệnh viện Dã chiến số 4 Nghệ An sẽ được kích hoạt thu dung, điều trị những bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện Nội tiết Nghệ An được Giám đốc Sở Y tế giao trách nhiệm xây dựng khung nhân lực và trực tiếp điều trị cho Bệnh nhân ở Bệnh viện Dã chiến số 4 Nghệ An.