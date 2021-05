Nghệ An: Sẵn sàng kích hoạt mức cao nhất các phương án phòng, chống dịch Covid-19

Sáng 28/5, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban khối Nội chính tỉnh. Tham dự có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đại diện các ban, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Hội nghị đánh giá các ngành trong khối Nội chính đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra trong tháng 4/2021; bám nắm địa bàn, dự báo sát đúng tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trước, trong và sau bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Làm tốt công tác an ninh vùng đặc thù, an ninh thông tin và an ninh mạng; làm thất bại một số âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các phần tử cực đoan, chống đối.



Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là lực lượng vũ trang tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Nhấn mạnh nhiệm vụ trong tháng 6/2021, hội nghị yêu cầu các ban, ngành tiếp tục chỉ đạo triển khai phối hợp tốt với chính quyền, địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Sẵn sàng kích hoạt mức cao nhất các phương án, phát huy phương châm “4 tại chỗ” để xử lý khi có tình huống phát sinh phức tạp.

Hoạt động phòng chống dịch tại các khu vực bỏ phiếu đều được đảm bảo. Ảnh tư liệu Mai Hoa

Tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với công dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân.

Đẩy mạnh trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; triệt xóa các đường dây về ma túy; tăng công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tăng cường kiểm soát tuyến biên giới. Ảnh: BPML

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng nêu một số vấn đề về an ninh trật tự cần quan tâm, khắc phục như: một số loại tội phạm tăng so với tháng trước như tội phạm ma túy (tăng 5 vụ), tội phạm xâm phạm trật tự xã hội (tăng 147 vụ), số lượt tiếp công dân tăng 71%, lượng đơn thư tiếp nhận tăng 22,1%. Tình hình nhập cảnh trái phép qua biên giới, vi phạm công tác phòng chống dịch vẫn diễn biến phức tạp. Một số nội dung đã được giao tại thông báo kết luận tháng 4/2021 nhưng chưa thực hiện như việc ban hành kết luận thanh tra dự án xây dựng cụm dân cư Trường Sơn; Dự án tổ hợp thương mại, căn hộ cao cấp tại xã Nghi Phú do Công ty Minh Khang là chủ đầu tư.