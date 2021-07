Nghệ An: Sẵn sàng tiếp nhận, cách ly y tế đối với công dân Việt Nam từ nước ngoài trở về

Theo đó, các công dân này sẽ được vận chuyển về các địa điểm cách ly tập trung trong thời gian ít nhất 21 ngày, xét nghiệm ít nhất 3 lần theo quy định của Bộ Y tế. Cách ly và theo dõi tối thiểu 7 ngày tại nhà, nơi lưu trú sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Đối với các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn sẽ cách ly tại các doanh trại quân đội; đối với các trường hợp khác sẽ cách ly tại các khách sạn, nhà hàng... tất cả những địa điểm cách ly phải đảm bảo an toàn theo quy định của Bộ Y tế.

Đại diện lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Kiên

Về kinh phí cách ly: Công dân phải chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt (bao gồm cả phí khử trùng, diệt khuẩn; chi phí bảo vệ, đảm bảo an ninh, trật tự và các chi phí khác) theo mức giá do khách sạn, nhà hàng công bố (là mức giá đã được các cơ quan chức năng khảo sát, thẩm định) và các chi phí liên quan khác theo Điểm c, Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ; Đối với công dân có hoàn cảnh khó khăn được cách ly trong các doanh trại quân đội không phải trả phí lưu trú mà phải tự chi trả các khoản chi phí khác theo Điểm b, Khoản 3, Điều 1, Nghị quyết 16/NQ-CP của Chính phủ.