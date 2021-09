Nghệ An sẵn sàng ứng phó với bão CONSON và mưa lớn

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay ở vùng biển Đông Nam Philippines đang xuất hiện cơn bão CONSON với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; dự báo bão sẽ đi vào khu vực phía Bắc biển Đông trong đêm 08/9 đến ngày 09/9 và có khả năng mạnh thêm.

Ngoài ra, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ kết hợp với đới gió Đông Nam mạnh ở rìa Tây áp cao cận nhiệt đới, từ đêm 07/9 đến hết ngày 09/9, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông, với lượng mưa phổ biến: 70-150mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan chức năng tăng cường đưa tin kịp thời diễn biến ATNĐ và mưa lũ để người dân biết, chủ động phòng, tránh, ứng phó. Ảnh tư liệu Để sẵn sàng ứng phó với diễn biến của bão và mưa lớn trong những ngày tới trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, sáng 7/9, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh có Công văn 140/VP-PCTT đề nghị Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Công an tỉnh; Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Công Thương, Giao thông vận tải; Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ; Các Công ty thủy lợi; thủy điện trên địa bàn tỉnh và các đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:



1. Rà soát phương án ứng phó và triển khai công tác phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 28/CĐ-UBND ngày 06/9/2021, Sổ tay hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-TWPCTT ngày 23/8/2021 và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, đặc biệt là phương án sơ tán đảm bảo an toàn trong trường hợp xảy ra bão mạnh, mưa, lũ lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, đồng thời đảm bảo phòng, chống dịch và an toàn cho các địa điểm sơ tán.

2. Đối với tuyến biển và ven bờ:

- Theo dõi chặt chẽ các bản tin về bão; thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, đảm bảo an toàn và có kế hoạch sản xuất phù hợp; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho phương tiện và cho người trên các tàu thuyền vận tải, tàu thuyền đánh cá vãng lai.

- Sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn các lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, các tuyến đê biển xung yếu hoặc đang thi công; an toàn cho nhân dân trên các đảo ven biển;

- Tổ chức gia cố nhà ở, các công trình công cộng; sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho các khu công nghiệp, nhân dân khu vực chịu ảnh hưởng của bão.

- Duy trì thông tin liên lạc, sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.

Bộ đội Biên phòng Đồn cửa khẩu cảng Cửa Lò giúp dân neo đậu tàu thuyền. Ảnh tư liệu Việt Phương

3. Đối với vùng đồng bằng: Sẵn sàng phương án vận hành công trình tiêu úng, đề phòng ngập úng khu vực đô thị, vùng trũng thấp bảo đảm hạn chế thấp nhất thiệt hại khi xảy ra mưa lớn.

4. Đối với khu vực miền núi:

- Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát nhà ở không an toàn, các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, nhất là trên các suối, khe cạn, các ao hồ có nguy cơ mất an toàn.

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm lò, khu khai thác khoáng sản, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và xử lý các tình huống; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

5. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cảnh báo, thông tin kịp thời về diễn biến bão, mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để các cơ quan có liên quan và người dân biết chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

6. Sở Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, đặc biệt là các thủy điện nhỏ.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, nhất là công trình xung yếu, đang thi công sửa chữa; bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

8. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn vận tải; kiểm soát, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để kịp thời khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

9. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Công an tỉnh chỉ đạo rà soát phương án, sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn theo đề nghị của địa phương khi có yêu cầu.

10. Sở Y tế chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là các khu vực sơ tán tập trung; chỉ đạo đảm bảo an toàn và tạo điều kiện cho lực lượng phòng, chống thiên tai thực hiện nhiệm vụ...