Nghệ An sẵn sàng ứng phó với mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, do ảnh hưởng của bão số 5, từ ngày 12-14/9, ở các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa ở phía Bắc khu vực phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 100mm/đợt; ở phía Nam khu vực phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt; nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực miền núi, ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp và khu đô thị.