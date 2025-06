Thời sự Nghệ An sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng 5 tổ chức chính trị - xã hội gồm: Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh sẽ được sắp xếp trở thành các ban chuyên môn trực thuộc Ủy ban MTTQ tỉnh.

Sáng 10/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Thiện - Phó Vụ trưởng Vụ địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh và cấp xã.

Theo dự thảo, sắp xếp 4 ban chuyên môn trong cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hiện nay và tiếp nhận các nhiệm vụ tổ chức, kiểm tra, thi đua - khen thưởng, tuyên giáo, tổng hợp chung, tài chính, văn thư - lưu trữ, giám sát và phản biện xã hội, công tác đối ngoại nhân dân của các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Sắp xếp 5 ban tham mưu, giúp việc cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh và 4 Công đoàn ngành xuống còn 1 hoặc 2 đầu mối. Chuyển những nhiệm vụ có tính chất chung, tương đồng về văn phòng và các ban tham mưu, giúp việc chung của MTTQ Việt Nam tỉnh.

Kết thúc hoạt động của 4 Công đoàn ngành, không lập tổ chức công đoàn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp hưởng 100% lương từ ngân sách nhà nước. Chuyển Nhà Văn hóa lao động về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, đại diện Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Sắp xếp 4 ban tham mưu, giúp việc cơ quan Hội Nông dân tỉnh để thành lập 1 đầu mối là Ban Công tác Nông dân. Chuyển những nhiệm vụ có tính chất chung, tương đồng về văn phòng và các ban tham mưu, giúp việc chung của MTTQ Việt Nam tỉnh.

Chuyển Trung tâm Hỗ trợ nông dân và Giáo dục nghề nghiệp về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, sau đó kết hợp với một số chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên để thành lập Trung tâm hỗ trợ cộng đồng trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày dự thảo đề án. Ảnh: Phạm Bằng

Sắp xếp 4 ban tham mưu, giúp việc cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh để thành lập 1 đầu mối là Ban Công tác Phụ nữ. Chuyển những nhiệm vụ có tính chất chung, tương đồng về văn phòng và các ban tham mưu, giúp việc chung của MTTQ Việt Nam tỉnh.

Những nhiệm vụ có tính chất nghiệp vụ riêng do Ban tham mưu đặc thù thực hiện. Thực hiện thủ tục giải thể đối với Trung tâm Dạy nghề - Xúc tiến việc làm Hội LHPN tỉnh theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Sắp xếp 5 ban tham mưu, giúp việc của cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh để thành lập 1 đầu mối là Ban Công tác Thanh thiếu nhi. Chuyển những nhiệm vụ có tính chất chung, tương đồng về văn phòng và các ban tham mưu, giúp việc chung của MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, chuyển Ban Quản lý Khu Di tích Lịch sử Truông Bồn về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hoặc về Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch quản lý.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Chuyển chức năng, nhiệm vụ Trung tâm Hỗ trợ phát triển thanh niên trực thuộc Tỉnh đoàn thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao Thanh thiếu nhi trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và chuyển một phần nhiệm vụ về Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng.

Chuyển Ban Chỉ huy lực lượng TNXP tỉnh; Tổng đội TNXP2-XDKT Nghệ An; Tổng đội TNXP3-XDKT Nghệ An; Tổng đội TNXP5 Nghệ An; Tổng đội TNXP8 Nghệ An; Tổng đội TNXP9 Nghệ An; Tổng đội TNXP10 Nghệ An thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An về Sở Nông nghiệp và Môi trường quản lý để tiến hành giải thể và sắp xếp theo quy định.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Sắp xếp 3 ban tham mưu, giúp việc cơ quan Hội Cựu Chiến binh tỉnh để thành lập 1 đầu mối là Ban Công tác Cựu Chiến binh. Chuyển những nhiệm vụ có tính chất chung, tương đồng về văn phòng và các ban tham mưu, giúp việc chung của MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đối với các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, căn cứ tính chất, đối tượng, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và yêu cầu phát triển trong thời gian tới, thành lập bộ phận chuyên môn có nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn và các Hội quần chúng tham mưu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, thế mạnh của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Trên cơ sở rà soát, sắp xếp 18 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ theo hướng những hội có chức năng, nhiệm vụ tương đồng, tính chất hoạt động, đối tượng tương đối giống nhau thì hợp nhất.

Giai đoạn 1, sắp xếp các Hội quần chúng về trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Giai đoạn 2, xem xét sáp nhập các hội có tính chất tương đồng lại với nhau. Căn cứ tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ, phạm vi ảnh hưởng, đối tượng hoạt động, đề xuất bổ sung thêm những tổ chức hội mới đảm bảo điều kiện theo quy định.

Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với cấp huyện, nhiệm vụ của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội sẽ được điều chuyển về cấp xã thực hiện. Việc sắp xếp biên chế, nhân sự do cấp có thẩm quyền thực hiện theo quy định chung.

Đối với cấp xã, phường, thành lập cơ quan tham mưu giúp việc cho Ủy ban, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã. Cùng với các chức danh hưởng lương từ ngân sách nhà nước, số định biên hưởng lương từ 8 - 10 người.

Lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 5 năm 1 lần; Đại hội MTTQ Việt Nam hiệp thương cử Ủy ban, Ban Thường trực; các tổ chức chính trị - xã hội cấp hiệp thương cử hoặc bầu Ban chấp hành, Ban Thường vụ.

Tại phiên họp, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung cho ý kiến vào nội dung mô hình tổ chức, bộ máy của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cấp xã sau sắp xếp, đặc biệt là việc thành lập các ban, đơn vị tham mưu, giúp việc Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy kết luận các nội dung trong phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đánh giá dự thảo đề án đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, kết luận của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức Tỉnh ủy để triển khai, đáp ứng được các nội dung.

Trên cơ sở ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc, nghiên cứu thật kỹ và hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cấp xã sau sắp xếp, đảm bảo phù hợp, hiệu quả; đồng thời tiếp tục rà soát, cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để hoàn thiện dự thảo đề án.