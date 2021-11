Nghệ An sẽ ban hành quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

Sáng 29/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Chu Đức Thái - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các dự thảo Nghị quyết, báo cáo trình kỳ họp thứ 4 - HĐND tỉnh khóa XVIII.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Như Khôi – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành. Ảnh: Thanh Lê

Ban hành giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2

Cho ý kiến nội dung dự thảo Nghị quyết quy định đánh giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ý kiến các đại biểu nhấn mạnh sự cần thiết, phù hợp phải ban hành trong giai đoạn hiện nay nhằm công khai, minh bạch giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 để các cơ sở y tế có căn cứ để triển khai thực hiện, đồng thời ổn định tình hình dư luận trong nhân dân, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phát biểu góp ý nội dung các dự thảo Nghị quyết. Ảnh: Thanh Lê

Cho rằng, mức phí theo quy định của Nghị quyết dựa trên Thông tư của Bộ Y tế, căn cứ theo quy định hướng dẫn để ban hành, ý kiến các đại biểu đề nghị Sở Y tế làm rõ thêm về các điều khoản thi hành.

Ý kiến các đại biểu băn khoăn về kết cấu của Nghị quyết; quy định gộp mẫu nếu phát hiện mẫu có dương tính; mức giá theo quy định của Nghị quyết có được áp dụng tại cơ sở y tế tư nhân; giá sinh phẩm xét nghiệm; cần nghiên cứu chính sách hỗ trợ đối với đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động xét nghiệm, giám sát của HĐND tỉnh. Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương - thành viên Ban Văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đề nghị dự thảo Nghị quyết cần phân rõ đối tượng được hỗ trợ học phí. Ảnh: Thanh Lê Kết luận nội dung này, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Chu Đức Thái đánh giá cao sự chủ động triển khai xây dựng Nghị quyết của Sở Y tế và UBND tỉnh. Nội dung của dự thảo Nghị quyết được chuẩn bị kịp thời, chu đáo; mức giá đưa ra đảm bảo tương đồng giữa các đối tượng tham gia BHYT và đối tượng không tham gia BHYT. Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị Sở Y tế tiếp thu chỉnh sửa phù hợp nhất, trình HĐND tỉnh theo đúng quy định; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác này; công tác tuyên truyền cung cấp thông tin đầy đủ cho người dân. Mức giá cụ thể: Xét nghiệm SARS-CoV-2 Ag tets nhanh không quá 109.700 đồng/xét nghiệm Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng máy miễn dịch tự động hoặc bán tự động không quá 186.600 đồng/ xét nghiệm. Xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR không quá 518.400 đồng/xét nghiệm.



Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Minh Tuệ làm rõ những nội dung các đại biểu quan tâm. Ảnh: Thanh Lê

Hỗ trợ học phí cho học sinh

Liên quan đến dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non và học sinh phổ thông học kỳ I năm học 2021- 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An, ý kiến các đại biểu cho rằng, việc ban hành nghị quyết là thể hiện tính nhân văn nhằm chia sẻ, hỗ trợ với phụ huynh và học sinh mức đóng học phí cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trong giai đoạn khó khăn do dịch Covid-19.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết đề xuất thời gian hỗ trợ 4 tháng học thực tế của năm học 2021-2022, dự kiến số tiền hỗ trợ 40,569 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Nhà nước.

GS.TS Thái Văn Thành - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non và học sinh phổ thông học kỳ I năm học 2021- 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Lê

Đồng tình thông qua Nghị quyết này, tuy nhiên, các đại biểu cho rằng, Nghị quyết cần phân loại đối tượng rõ hơn, làm rõ phương thức hỗ trợ,...

Kết luận nội dung này, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thống nhất trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non và học sinh phổ thông học kỳ I năm học 2021- 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thời gian qua, trong điều kiện nguồn ngân sách của tỉnh còn nhiều khó khăn, tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, việc ban hành Nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ học phí cho học sinh mầm non và học sinh phổ thông học kỳ I năm học 2021- 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm chia sẻ, hỗ trợ với phụ huynh và học sinh một phần học phí trong giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19.

Qua góp ý của đại biểu, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đề nghị cơ quan soạn thảo Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, hoàn thiện nội dung dự thảo trình HĐND tỉnh thông qua.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Thanh Tùng làm rõ các quy định ban hành về mức thu phí. Ảnh: Thanh Lê

Tại phiên thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh thông qua báo cáo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII và báo cáo thực hiện Nghị quyết số 32/NQ- HĐND ngày 13/8/2021, về việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVII.