Nghệ An sẽ cấm biển từ 0 giờ ngày 10/10 để ứng phó với bão số 7

Mở đầu buổi họp, đại diện Tổng cục Phòng chống Thiên tai cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão số 7. Theo đó, hiện bão số 7 ở 19,7 độ vĩ Bắc, 109,8 độ kinh Đông trên khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc); sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật cấp 8 khoảng 120 km. Dự kiến từ ngày 10/10, bão sẽ chuyển hướng và đi theo hướng Tây Tây Nam và sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh ven biển Nam đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, nguy cơ mưa to gây ra mưa rất lớn.

Đại diện các sở, ngành là thành viên Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và cứu nạn tỉnh Nghệ An tham gia họp trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Hải

Theo bản tin dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ, trong những ngày tới, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, kết hợp với không khí lạnh tăng cường trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn về phía Tây nên trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ ngày 10 đến 12/10 xảy ra 01 đợt mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa ở các huyện đồng bằng ven biển và trung du có khả năng đạt 150-250 mm; các huyện miền núi có khả năng đạt 80-150 mm. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các vùng trũng thấp, ven sông.