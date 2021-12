Nghệ An sẽ chuyển đổi số nhanh chóng, toàn diện hoạt động của bộ máy hành chính, công vụ

(Baonghean.vn) - Chuyên đề “Chuyển đổi số cho thanh niên” nằm trong khuôn khổ các hoạt động đào tạo khởi sự doanh nghiệp cho đối tượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên có nhu cầu khởi nghiệp, chủ doanh nghiệp, thành viên hợp tác xã, người lao động trên địa bàn Nghệ An, phù hợp với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp” của năm 2021.

(Baonghean.vn) - Sáng 22/6, tại TP. Vinh, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp miền Bắc khai mạc Hội thảo trực tuyến nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong giai đoạn bình thường mới.

(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, Công ty Điện lực Nghệ An luôn nỗ lực đổi mới, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục, đóng góp to lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.