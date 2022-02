Nghệ An: Sẽ có chính sách hỗ trợ nông dân có gia súc chết do rét

Trâu chết do giá rét những ngày vừa qua tại Kỳ Sơn. Ảnh: CTV

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, đợt rét đậm, rét hại những ngày vừa qua khiến cho trên 800 con gia súc chủ yếu trâu, bò, lợn, dê… bị chết, chủ yếu tập trung tại các huyện miền núi rẻo cao Kỳ Sơn, Quế Phong, Quỳ Châu…

Bật điện sưởi cho bê ở huyện Tương Dương. Ảnh: CTV

Trước tình hình đó, ông Nguyễn Văn Đệ - Giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An cho biết: Sở NN&PTNT sẽ tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện chính sách hỗ trợ nông dân có gia súc chết do rét. Cụ thể: Theo Quyết định 48/2017/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì những trường hợp trâu, bò, gia cầm chết vì đợt rét đậm, rét hại vừa qua sẽ nằm trong chính sách hỗ trợ của tỉnh.

Hiện nay, Sở NN&PTNT đang yêu cầu các huyện báo cáo tình hình thiệt hại do gia súc, gia cầm bị chết do giá rét và thống kê để trình UBND tỉnh, kịp thời hỗ trợ người dân sớm nhất để phục hồi sản xuất.

Đối với các địa phương bị thiệt hại do gia súc, gia cầm chết do giá rét, yêu cầu thống kê, rà soát chính xác, có xác thực của chính quyền địa phương từ xóm, đến xã, thực hiện đúng quy trình, tránh tình trạng khai báo gian lận.