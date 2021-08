Nghệ An sẽ hỗ trợ lao động tự do mất việc trong thời gian cách ly, giãn cách xã hội

Chiều 4/8, tại phiên họp thường kỳ tháng 7, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã thống nhất chủ trương cho phép UBND tỉnh ban hành Quyết định “quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Theo dự thảo Quyết định của UBND tỉnh, phạm vi áp dụng dành cho đối tượng là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 theo quy định tại điểm 12, Mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 làm những công việc sau: