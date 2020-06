Nghệ An sẽ khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân gây cháy rừng

Lãnh đạo Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo chữa cháy rừng ở Diễn Châu. Ảnh: Vương Linh

Sáng 30/6, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức buổi lễ trao thưởng cho Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An về thành tích xuất sắc tích cực tham gia chữa cháy rừng trong thời gian qua.

Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm nắng nóng tháng 6/2020, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã xảy ra 57 vụ cháy, trong đó có 34 vụ cháy rừng, thảm thực vật. Đặc biệt, từ ngày 26/6/2020 đến ngày 29/6/2020, đã xảy ra 03 vụ cháy rừng liên tiếp từ huyện Yên Thành sang Diễn Châu với cường độ cháy cao, rất nguy hiểm và khó khăn cho lực lượng chữa cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động hơn 200 lượt xe, cùng 1.500 CBCS tham gia phối hợp với các lực lượng khác tham gia chữa cháy rừng trong thời gian dài cả ngày, lẫn đêm, điều kiện thời tiết nắng nóng, khói độc dày đặc.

Cảnh sát PCCC làm nhiệm vụ tại Diễn Châu. Ảnh: Vương Linh

Đến nay, các đám cháy đã được khống chế, không để cháy lan sang khu dân cư sinh sống gần rừng.



Trao thưởng cho lực lượng PCCC. Ảnh: Nam Khánh

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả của lực lượng Cảnh sát PCCC Nghệ An đã đạt được trong thời gian gần đây.

Đối với các vụ cháy rừng nghiêm trọng trong thời gian vừa qua, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra tổ chức khám nghiệm hiện trường nhằm xác định, làm rõ nguyên nhân gây cháy để có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.