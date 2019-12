Nghệ An sẽ mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết

Sáng 31/12, đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị giao ban khối nội chính tháng 12.



Trong tháng cuối cùng của năm 2019, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An được đánh giá là cơ bản ổn định ở cả nội biên và ngoại biên. Tuy nhiên, các loại tội phạm về xâm phạm trật tự xã hội, về quản lý kinh tế và môi trường, tội phạm ma túy vẫn có nhiều vụ bị phát hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông chủ trì hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Cụ thể, về tội phạm ma túy, đã phát hiện, bắt giữ 108 vụ 123 đối tượng, thu gần 17kg heroin, 193g và 45.438 viên ma túy tổng hợp, 27,2g ma túy đá. Trong tháng 12 các cơ quan chức năng cũng thu hơn 107kg thuốc nổ, 1.580kg pháo cùng 4 tấn động vật. Phá Chuyên án 120N bắt 2 đối tượng mua bán người, giải cứu thành công 5 nạn nhân bị bán sang Trung Quốc. Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng internet, khởi tố 19 bị can, chứng minh số tiền đánh bạc hơn 75 tỷ đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Làm rõ 8 vụ trộm cắp tài sản, bắt giữ 7 đối tượng và 15 xe máy.



Trong tháng 12 xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông, làm chết 20 người, bị thương 21 người; xảy ra 12 vụ cháy, gây thiệt hại về tài sản khoảng 400 triệu đồng. Công an tỉnh đã thụ lý, giải quyết 337 tin báo tố giác tội phạm; khởi tố, điều tra thụ lý 146 vụ 250 bị can; bắt, vận động đầu thú 6 đối tượng truy nã và lập hồ sơ đưa 16 đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc.

Tang vật ma túy một số vụ án gần đây lên tới hàng trăm kg. Ảnh: tư liệu

Bên cạnh những kết quả đã xử lý, về an ninh trật tự trong tháng 12 vẫn còn một số hạn chế, trong đó có tiến độ giải quyết một số vụ án được Thường trực Tỉnh ủy giao còn chậm.

Cho ý kiến về tiến độ, tình hình xử lý các vụ việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn trong giải quyết các vụ việc cụ thể.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm về tệ nạn xã hội, buôn bán pháo nổ, hàng giả hàng nhái, an toàn giao thông, phòng chống tác hại của rượu bia; công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; giám sát giá cả dịp tết...

Cơ quan chức năng Nghệ An tiêu hủy hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại. Ảnh: tư liệu

Hội nghị cũng xác định nhiệm vụ trọng tâm trong tháng đầu tiên của năm 2020 sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện quan trọng của tỉnh, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cũng như khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Nghệ An.

Các lực lượng vũ trang duy trì quân số trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đảm bảo cho người dân ăn Tết Nguyên đán 2020 an toàn. Mở các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, mua bán người, tín dụng đen… Tăng cường triệt xóa các đường dây tội phạm về ma túy, về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2020.