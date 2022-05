Nghệ An sẽ tăng cường dạy bơi để giảm thiểu tai nạn đuối nước với trẻ em

Ngày 11/5, đoàn kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện công tác phòng, chống tai nạn đuối nước đã có buổi làm việc tại tỉnh Nghệ An. Đoàn do đồng chí Nguyễn Thị Hà – Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội dẫn đầu.

Dự buổi làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Tiến Hùng

Nghệ An có 875.825 trẻ em, trong đó số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhiều, chiếm 16% dân số trẻ em. Tuy nhiên, theo thống kê chỉ có khoảng 29.000 trẻ em trên địa bàn biết bơi. Nghệ An có nhiều kênh, ao, hồ trên các địa bàn dân cư; khí hậu, thời tiết khắc nghiệt, mưa lũ, nắng nóng thất thường. Trong khi đó, điều kiện về cơ sở vật chất, nhất là bể bơi còn ít so với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn xã hội (toàn tỉnh mới có 127 bể bơi). Số lượng các em được học kỹ năng an toàn trong môi trường nước, được học bơi còn hạn chế.

Từ năm 2020 đến ngày 30/4/2022, toàn tỉnh xảy ra 109 vụ, 122 trẻ em tử vong do đuối nước. Cụ thể: Năm 2020 có 52 vụ đuối nước, 56 trẻ em tử vong; năm 2021, có 49 vụ, 52 em tử vong (giảm 3 vụ, 4 trẻ em tử vong so với năm 2020). Trong 4 tháng đầu năm 2022, xảy ra 8 vụ đuối nước, 14 trẻ em tử vong.

Nghệ An mới chỉ có khoảng 29.000 trẻ em biết bơi. Ảnh tư liệu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Đình Long cho biết, vấn nạn đuối nước ở trẻ em thời gian qua được cấp ủy đảng, chính quyền Nghệ An đặt lên hàng đầu trong chỉ đạo, lãnh đạo. Thể hiện sự quyết liệt, kịp thời bằng chỉ thị của Tỉnh ủy, hàng chục văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh. Chưa kể các sở, ngành đều có chương trình hành động… Tuy nhiên, kết quả mang lại vẫn chưa được như mong muốn, do nhiều nguyên nhân. “Muốn giảm thiểu tai nạn đau lòng thì trước tiên các cháu phải biết bơi. Dù một số trường hợp biết bơi nhưng vẫn tai nạn đuối nước, tuy nhiên tỷ lệ này rất thấp. Vì vậy, phải đầu tư làm thế nào tăng tỷ lệ học sinh biết bơi an toàn lên”, đồng chí Bùi Đình Long nói.

Số bể bơi thông minh ở Nghệ An còn quá ít. Ảnh: TL Để giảm thiểu tình trạng này, lãnh đạo tỉnh Nghệ An kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương bố trí cán bộ làm công tác trẻ em cấp xã. Chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo đưa môn học bơi vào trường học ở các cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Ban hành các cơ chế, chính sách về đầu tư nguồn lực, xã hội hóa xây dựng và có các quy định cụ thể về cách thức hoạt động của các loại hình bể bơi tại các cơ sở giáo dục, địa bàn các địa phương, trong đó ưu tiên các xã đặc biệt khó khăn, xã miền núi…



Kết luận tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và các giải pháp phòng, chống đuối nước mà tỉnh Nghệ An đã triển khai trong thời gian qua. Khắc phục hậu quả kịp thời, công tác cảnh báo được quan tâm, thực hiện tốt để phòng ngừa, cảnh báo và khắc phục.



Đồng chí Nguyễn Thị Hà mong muốn, thời gian tới cấp ủy đảng, chính quyền Nghệ An tiếp tục quan tâm hơn, phát huy trách nhiệm người đứng đầu. Tăng cường tuyên truyền để thay đổi nhận thức, quan tâm ngay từ trong gia đình và có sự tham gia của các tổ chức đoàn thể xã hội. Đồng thời, huy động nguồn lực trong dân và cộng đồng doanh nghiệp, đẩy mạnh xã hội hóa để xây dựng bể bơi di động, bể bơi thông minh, phấn đấu trong 5 năm tới có 20% trường học có bể bơi trong trường học. “Ngoài bơi thì cần đặc biệt quan tâm đến kỹ năng sinh tồn, kỹ năng sống, kỹ năng bảo vệ bản thân và bảo vệ bạn bè, từ gia đình, nhà trường...”, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhấn mạnh, đồng thời tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của tỉnh Nghệ An để báo cáo Thủ tướng và làm việc với các Bộ GD&ĐT, Bộ VH,TT&DL.