Nghệ An sẽ tập trung kiểm tra, giám sát chất lượng phục vụ khách du lịch

Chiều 14/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, triển khai kế hoạch công tác năm 2024.

Trong năm 2023, Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 về lĩnh vực du lịch gắn với cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình hành động số 55-CTr/TU ngày 04/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và Kế hoạch phát triển du lịch năm 2023 đối với các ngành, địa phương trong tỉnh.

Năm 2023, toàn tỉnh đón và phục vụ 8.360.000 lượt khách, trong đó, khách lưu trú đạt 5.280.000 lượt, bằng 120% so với năm 2022, trong đó, khách quốc tế là 77.500 lượt, bằng 231% so với năm 2022; doanh thu du lịch đạt 7.800 tỷ đồng, bằng 139% so với năm 2022.