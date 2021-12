Nghệ An sẽ tập trung xử phạt tài xế vi phạm nồng độ cồn dịp Tết

(Baonghean.vn) - Thông tin từ Phòng CSGT Công an Nghệ An cho biết: Sau thời gian chạy thử, cũng như khánh thành hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự ATGT đoạn qua địa bàn Nghệ An, từ 1/8/2020 đến nay hệ thống chính thức đi vào hoạt động.