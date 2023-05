Nghệ An sẽ tiết kiệm sử dụng điện để đối phó với nắng hạn cao điểm mùa khô năm 2023

(Baonghean.vn) - Sáng 17/5, Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị về một số giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trên địa bàn tỉnh .

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình trạng nắng nóng, hạn hán, thiếu nước đã làm cho các hồ thủy điện ảnh hưởng nghiêm trọng. Đến ngày 11/5/2023 đã có 11/47 hồ thủy điện lớn đã về mực nước chết hoặc gần mức nước chết. Đặc biệt là các hồ thủy điện khu vực miền Bắc, tất cả 12/12 hồ thủy điện lớn lưu lượng nước về hồ rất kém, tần suất nước về nhiều hồ kém nhất trong 100 năm qua.

Riêng tháng 4 và đầu tháng 5, nước về các hồ chỉ đạt dưới 50% trung bình nhiều năm, một số hồ chỉ đạt 20% so với trung bình nhiều năm, gây thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng cho các nhà máy thủy điện. Vì vậy, việc vận hành hệ thống điện trong các tháng cao điểm nắng nóng sẽ rất khó khăn, đặc biệt hệ thống điện miền Bắc phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt công suất lớn nhất khoảng từ 1.600 MW đến 4.900 MW.

Dự kiến năm 2023 do thời tiết nắng nóng cực đoan, lưu lượng nước về các hồ thủy điện giảm thấp nên nguy cơ thiếu điện sẽ tiếp tục diễn ra có thể dẫn đến thiếu nguồn. Với kịch bản phụ tải tăng trưởng cao (15%), toàn bộ hệ thống điện miền Bắc phải tiết giảm 1000 - 2400 MW. Đối với Nghệ An sẽ phải tiết giảm từ 53 - 124MW trên tổng công suất vào các khung giờ cao điểm trong những ngày nắng nóng. Sản lượng điện tiêu thụ trong ngày nắng nóng dự kiến toàn tỉnh đạt xấp xỉ 17.500.000 kWh, trong khi đó sản lượng được phân bổ chỉ đáp ứng được khoảng 90%.

Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn ra phức tạp, gây ảnh hưởng đến quá trình cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 37 vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Các vi phạm chủ yếu như: Người dân tái trồng cây trong hành lang lưới điện sau khi đã được đền bù, hỗ trợ theo quy định; xây dựng nhà ở, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp; đổ đất đá, tập kết vật liệu, san lấp mặt bằng làm giảm khoảng cách đường dây và mặt đất so với thiết kế ban đầu, không đảm bảo an toàn trong trạng thái võng cực đại của đường dây; trồng cây và khai thác cây trong hành lang đường dây vi phạm khoảng cách;…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về một số giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện trên địa bàn tỉnh.

Qua báo cáo của Công ty Điện lực Nghệ An và các ý kiến thảo luận của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo phát triển điện lực tỉnh, huyện cần đẩy mạnh truyền thông về tình hình cung ứng điện khó khăn trong năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng, để các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp và người dân biết, cùng chia sẻ khó khăn và tăng cường thực hành tiết kiệm điện.

Tăng cường tuyên truyền các giải pháp về tiết kiệm điện và điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện phi thương mại tại các đơn vị hành chính sự nghiệp; điện chiếu sáng công cộng; hệ thống điện chiếu sáng bảng quảng cáo ngoài trời của nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng,…

Bên cạnh đó, các ngành, địa phương cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời các trường hợp không thực hiện các biện pháp sử dụng tiết kiệm điện; xử lý nghiêm đối với các khách hàng sử dụng điện vi phạm; thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng điện đảm bảo tiết kiệm.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đề nghị Công ty Điện lực Nghệ An lập phương án vận hành, cung ứng điện trong mùa nắng nóng và báo cáo với Sở, ban, ngành chức năng để được hỗ trợ và chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước cũng như nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng điện mùa nắng nóng.

Đồng thời, ngành Điện lực Nghệ An cần tham mưu, phối hợp với Sở Công Thương xây dựng và tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát, áp dụng chế tài xử phạt đối với cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức không thực hiện các quy định về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Đối với công tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Điện lực Nghệ An và các bên liên quan, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện.