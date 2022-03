Nghệ An sẽ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự năm 2022

Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An và các huyện, thành, thị năm 2022. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Chỉ đạo; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo.

TỔ CHỨC 2 NỘI DUNG DIỄN TẬP

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Tại cuộc làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo đã trao đổi, thảo luận và thống nhất về thời gian, nội dung, phân công nhiệm vụ cho thành viên Ban Chỉ đạo tham gia diễn tập, cũng như nhiệm vụ thời gian tới. Theo đó, dự kiến vào tháng 8 năm nay, Nghệ An tổ chức 2 nội dung là diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự tỉnh. Diễn tập khu vực phòng thủ được thực hiện ở cấp tỉnh và cấp huyện (cấp huyện có 5 huyện, thành, thị tham gia diễn tập). Đại tá Nguyễn Công Lực - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Mục đích chung của diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh là nhằm chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ tỉnh. Nghệ An cũng sẽ tiến hành diễn tập phòng thủ dân sự với mục đích tổ chức chỉ huy, điều hành ứng phó thảm họa cháy, nổ, hóa chất độc xạ tại khu dân cư (chung cư cao tầng) trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò trao đổi, đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức diễn tập trên địa bàn thị xã. Ảnh: Thành Duy Tại cuộc làm việc, Bộ CHQS tỉnh - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã báo cáo nội dung diễn tập, công tác chuẩn bị về hệ thống văn kiện diễn tập, Sở Chỉ huy diễn tập và thực binh các cấp. Lãnh đạo một số, ngành, địa phương, đơn vị cũng đã trao đổi những nội dung liên quan đến công tác phân công tham gia, bố trí nguồn lực chuẩn bị;… Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung - Phó trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị, cơ quan thường trực và các thành viên rà soát kỹ lại kịch bản của 2 cuộc diễn tập, nhất là phải lường hết các tình huống trong bối cảnh dịch Covid-19 để đảm bảo chủ động trong quá trình diễn tập. Đồng chí Nguyễ Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Mặt khác, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, các ngành, địa phương, nhất là 5 huyện, thành, thị tham gia diễn tập cần rà soát cơ sở vật chất và sớm có đề xuất với UBND tỉnh để tính toán, bố trí nguồn lực, bảo đảm điều kiện cho 2 nội dung diễn tập này thành công.

"ĐÚNG VAI, THUỘC BÀI"

Kết luận nội dung cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Trưởng ban Chỉ đạo nhấn mạnh yêu cầu chung đặt ra là diễn tập phải đảm bảo đúng ý định, kế hoạch, đạt được an toàn tuyệt đối và kết quả phải tốt hơn diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2017, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Quân khu 4, Ban Chỉ đạo tỉnh.

Để đạt được mục tiêu trên, đối với vận hành cơ chế, Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Kịch bản diễn tập phải chi tiết, cụ thể. Muốn vậy, cùng với vai trò của các cơ quan Quân sự, Công an, Biên phòng tỉnh thì những thành viên Ban Chỉ đạo, đơn vị tham gia diễn tập phải cùng đồng hành để xây dựng kịch bản.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh Thành Duy Kịch bản các cuộc diễn tập cũng cần lường trước các tình huống trong bối cảnh dịch Covid-19 để không bị động.



Sau khi kịch bản hoàn thành, các thành viên, cơ quan, đơn vị tham gia cần phải nghiên cứu kỹ, nắm vững nội dung công việc, đảm bảo “đúng vai, thuộc bài”; có như vậy, khi bước vào diễn tập mới xử lý tốt các tình huống giả định đặt ra.

Đối với nội dung diễn tập thực binh, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập nhấn mạnh yếu tố an toàn tuyệt đối phải được đặt lên hàng đầu.

Mối quan hệ phối hợp giữa 3 lực lượng: Quân sự, Công an, Biên phòng và giữa các lực lượng vũ trang này với những đơn vị, địa phương tham gia diễn tập phải nhuần nhuyễn, chặt chẽ, linh hoạt, nhịp nhàng.

Cùng với đó, trước diễn tập cần chú trọng công tác huấn luyện, bồi dưỡng một cách nghiêm túc, hiệu quả để khi diễn tập đảm bảo thành công cao nhất.

Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2022. Ảnh tư liệu: Trọng Kiên

Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngay sau cuộc làm việc này, cần chuẩn bị và hoàn thiện hệ thống văn kiện như: Chỉ thị diễn tập phòng thủ dân sự để ban hành chính thức; hoàn chỉnh các văn kiện diễn tập, các quyết định, xây dựng cẩm nang diễn tập; rà soát, tổng hợp đảm bảo bố trí kinh phí, cơ sở vật chất…

Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với cấp trên theo ngành dọc là Quân khu 4, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng để tranh thủ tối đa các ý kiến, góp phần tạo nên thành công của diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An và các huyện, thành, thị năm 2022.

Dự kiến trong tháng 4, Nghệ An sẽ trình Quân khu 4 thẩm định các nội dung phục vụ công tác diễn tập./.