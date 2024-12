Xây dựng Đảng Nghệ An sẽ tổ chức Hội Báo Xuân năm 2025 và trao giải Búa liềm vàng 2024 Hội Báo Xuân sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu báo Xuân năm 2025 của các cơ quan báo chí trong tỉnh và các báo Trung ương, ngành, báo Đảng các địa phương trên toàn quốc và các sản phẩm kinh tế, văn hoá, du lịch của tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh và các huyện phụ cận.

Ban Tổ chức Hội Báo Xuân 2025 tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội báo Xuân Ất Tỵ năm 2025 và trao giải Báo chí Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2024.

Theo kế hoạch này, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND thành phố Vinh phối hợp tổ chức Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025 - Trao giải Báo chí “Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2024” với chủ đề “Mừng Đảng - Mừng Xuân - Mừng đất nước, quê hương đổi mới”. Đây là năm thứ 24 tổ chức Hội Báo Xuân tỉnh Nghệ An.

Đại diện lãnh đạo Quân khu 4 và các ban, sở, ngành tỉnh Nghệ An tham quan gian trưng bày của Báo Nghệ An, tại Hội báo Xuân Giáp Thìn 2024. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Hội Báo Xuân là dịp để những người làm báo gặp gỡ, cùng nhau chia sẻ những thành quả trong một năm thực hiện nhiệm vụ chính trị, là nơi giao lưu gặp gỡ những làm báo với đông đảo bạn đọc, bạn nghe đài, xem truyền hình, tạo điều kiện cho nhân dân trong tỉnh và nhân dân thành phố Vinh được hưởng thụ thành quả đổi mới của báo chí cách mạng.

Đây cũng là dịp để những người làm báo trên địa bàn tỉnh Nghệ An tham gia một số hoạt động xã hội, bày tỏ tri ân sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân đối với sự phát triển của Báo chí tỉnh nhà.

Tại Hội Báo Xuân, Ban Chỉ đạo giải Búa liềm vàng - Nghệ An trao giải thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải năm 2024 phát động hưởng ứng giải Báo chí “Búa liềm vàng” toàn quốc lần thứ X và giải Báo chí “Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2025”.

Hội Báo Xuân là nơi phối hợp để quảng bá các sản phẩm kinh tế, văn hóa, du lịch của tỉnh Nghệ An, nhất là của thành phố Vinh và các địa phương phụ cận.

Là dịp để các cơ quan báo chí và những người làm báo thể hiện trách nhiệm xã hội của mình thông qua việc vận động nguồn lực để tặng quà các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn thành phố.

Tại Hội Báo Xuân sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu báo Xuân (báo Tết) năm 2025 của các cơ quan báo chí trong tỉnh và các báo Trung ương, ngành, báo Đảng các địa phương trên toàn quốc và các sản phẩm kinh tế, văn hoá, du lịch của tỉnh Nghệ An, thành phố Vinh và các huyện phụ cận (khoảng 12 gian trưng bày báo chí và một số gian trưng bày sản phẩm OCOP).

Thời gian khai mạc Hội Báo Xuân Ất Tỵ 2025 và trao giải báo chí “Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2024”, phát động giải báo chí chủ đề Xây dựng Đảng mang tên “Búa liềm vàng - Nghệ An năm 2025” và phát động thi đua chào mừng 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam được tổ chức vào 9 giờ ngày 18/01/2025 (ngày 19 tháng 12 năm Giáp Thìn).

Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị UBND thành phố Vinh.