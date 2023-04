Nghệ An sẽ tổ chức hội thi 'Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giỏi năm 2023'

Xuất khẩu "vàng đen" của Việt Nam sang Ukraine trong quý I/2023 tăng đột biến 6.158,3% về lượng và tăng 3.750,6% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

(Baonghean.vn) - Sau 15 ngày phát động, cuộc thi “Con là ngôi sao sáng” nằm trong chương trình “Những đứa trẻ hạnh phúc” do chủ đầu tư Eco Central Park kết hợp cùng Sở Giáo dục & Đào tạo Nghệ An tổ chức đã thu hút không chỉ trẻ em ở Nghệ An mà còn lan toả đến cả Thanh Hoá, Hà Tĩnh.