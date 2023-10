Nghệ An sẽ tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo và tôn vinh 20 nhà khoa học tiêu biểu

(Baonghean.vn) - Ngày hội khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2023 (Techfest Nghệ An Open năm 2023) do tỉnh Nghệ An chủ trì tổ chức trong các ngày 12, 13/10/2023 tại TP. Vinh.

Thông tin trên được đồng chí Nguyễn Quý Linh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An cho biết tại Hội nghị Giao ban báo chí tháng 10/2023.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Hội nghị được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức vào sáng 6/10. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự, chỉ đạo hội nghị. Các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đồng chủ trì Hội nghị.

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2023 với chủ đề "Kết nối các nhà sáng lập" sẽ diễn ra chuỗi 8 sự kiện.

Trước hết là trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, công trình đạt giải sáng tạo khoa học và công nghệ năm 2023, sản phẩm dự án khởi nghiệp tiềm năng; chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo (hiện đã lựa chọn được 22 dự án vào vòng chung kết).

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp - Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, Làng công nghệ chăm sóc sắc đẹp Việt Nam (Techfest Beauty Tech 2023) tổ chức Cuộc thi “Tài năng khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo công nghệ làm đẹp - Beauty Tech Startup Talent” năm 2023. Cuộc thi được tổ chức tại Trường Đại học Y khoa Vinh. Đối tượng tham gia là các chuyên gia, nhà khoa học, các startup trong lĩnh vực công nghệ làm đẹp.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự, chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An sẽ tổ chức Talkshow: "Ứng dụng Blockchain trong chuyển đổi số" với sự tham gia của diễn giả là TS. Đặng Minh Tuấn - Chủ tịch Liên minh Blockchain Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng CMC.

Để tạo cơ hội cho các dự án khởi nghiệp tiềm năng có cơ hội gọi vốn trước các nhà hỗ trợ khởi nghiệp, các nhà đầu tư, quỹ đầu tư, từ đó xúc tiến đàm phán, cam kết và ký kết thỏa thuận đầu tư, Ban Tổ chức còn tổ chức Hội nghị kết nối đầu tư năm 2023; đồng thời, tổ chức Hội thảo thúc đẩy liên kết và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo vùng Bắc Trung Bộ.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An Nguyễn Quý Linh phát biểu tại Hội nghị Giao ban báo chí tháng 10/2023. Ảnh: Thành Duy

Trọng tâm trong chuỗi sự kiện là ngày hội khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2023 (Techfest Nghệ An open năm 2023) chính thức khai mạc vào sáng 13/10/2023 và Lễ trao Giải Sáng tạo khoa học và công nghệ; Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo Nghệ An mở rộng và tôn vinh các nhà khoa học tiêu biểu tỉnh Nghệ An năm 2023 được tổ chức vào tối cùng ngày.

Trong khuôn khổ chương trình trao giải, Ban Tổ chức sẽ tôn vinh 20 nhà khoa học tiêu biểu có đóng góp cho phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Nghệ An; trao giải cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo Nghệ An mở rộng năm 2023 gồm 10 giải: 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 4 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức cũng sẽ trao giải thưởng sáng tạo khoa học và công nghệ Nghệ An năm 2023 cho 75 công trình đạt giải/133 công trình tham gia, trong đó: 1 giải Đặc biệt, 14 giải Nhất, 19 giải Nhì, 21 giải Ba và 20 giải Khuyến khích.

Việc Nghệ An tổ chức ngày hội khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo mở rộng nhằm nâng cao nhận thức, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và đổi mới, sáng tạo của các cấp, các ngành, các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao văn hóa khởi nghiệp.

Đồng thời, hình thành tư duy đổi mới, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh của cơ quan, doanh nghiệp; tạo động lực và lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, tinh thần doanh nhân trong mỗi người dân; tạo lập văn hóa khởi nghiệp; liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo quốc gia và các tỉnh trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Ảnh minh họa: Vietnamplus.vn

Thông qua sự kiện này cũng nhằm xây dựng và kết nối mạng lưới chuyên gia, cố vấn khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong tỉnh, trong nước và quốc tế với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo Nghệ An.

Đồng thời, đẩy mạnh liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo, kết nối các chủ thể hệ sinh thái, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm khoa học và công nghệ, sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm tiêu biểu của Nghệ An.

Hình thành mạng lưới kết nối nhân tài người Việt Nam nói chung và người Nghệ An nói riêng trong tỉnh, trong nước và quốc tế để hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo tỉnh Nghệ An; xây dựng Nghệ An trở thành một trong những trung tâm khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo của vùng và của cả nước. Từng bước đưa thành phố Vinh phát triển thành Trung tâm đổi mới, sáng tạo khu vực Bắc Trung Bộ.

Trao đổi với lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo tại Hội nghị Giao ban báo chí, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An Nguyễn Quý Linh khẳng định sự cần thiết của các cơ quan thông tấn báo chí tham gia tuyên truyền cho sự kiện, qua đó lan tỏa, mang lại hiệu ứng tích cực cho Techfest Nghệ An Open năm 2023 nói riêng, cũng như các hoạt động khoa học và công nghệ khác nói chung trên địa bàn.