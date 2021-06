Nghệ An: Siết chặt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại khu công nghiệp

(Baonghean.vn) - Những ngày gần đây, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ liên tục tăng cao. Nhiều nơi ở Nghệ An nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C và dự kiến sẽ tiếp tục nắng nóng trong những ngày tới. Do nắng nóng gay gắt đã làm tiêu thụ điện tăng cao.