Nghệ An siết chặt kiểm soát khu vực biên giới

Ngăn chặn nhập cảnh, qua lại biên giới trái phép



Những ngày này, nhiều người dân bản biên giới Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) nói nhiều đến phiên tòa xét xử Lầu Bá Chù ở xã Nậm Cắn. Chỉ vì món lợi mấy triệu đồng mà Chù đã bất chấp thời điểm cả nước đang căng mình chống dịch để đưa người vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam, trốn cách ly. Trước đó, ngày 7/6/2020, theo đề nghị của Đậu Xuân Chung và 1 người tên Phú, Lầu Bá Chù đã tổ chức đưa 2 người này sang Lào với tiền công 3,5 triệu đồng/người. Ngày hôm sau, Lầu Bá Chù lại đưa Chung từ Lào vượt biên về Việt Nam với số tiền 1,1 triệu kíp Lào. Khi đang tiến vào biên giới Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Bản án 12 tháng tù giam đã khiến Lầu Bá Chù và nhiều người ở bản vùng biên này thức tỉnh, bởi trước nay, họ vẫn nghĩ đưa người vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở là việc bình thường...

Lầu Bá Chù bị Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đưa ra xét xử ngày 14/12/2020 vì tội "cố tình đưa người xuất nhập cảnh trái phép". Ảnh tư liệu Trần Vũ

Lầu Bá Chù là một trong hàng trăm trường hợp đã được BĐBP phát hiện, ngăn chặn khi qua lại biên giới trái phép trong năm 2020. Riêng địa bàn huyện Kỳ Sơn, năm 2020 các đồn biên phòng và chính quyền các xã đã bắt, xử lý 66 vụ với 128 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép. Trong đó, phạt tiền 54 vụ, 84 đối tượng với số tiền 253 triệu đồng; khởi tố 1 vụ 1 đối tượng nhập cảnh trái phép và 1 vụ 2 đối tượng tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài trái phép.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tuần tra, kiểm soát ngăn chặn các công dân nhập cảnh trái phép. Ảnh tư liệu

Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cho biết: Nghệ An có hơn 468 km đường biên giới, với 27 xã thuộc 6 huyện có đường biên giới tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào. Với 1 cửa khẩu quốc tế, 1 cửa khẩu chính, 3 cửa khẩu phụ, 4 lối mở và rất nhiều đường mòn qua lại hai bên biên giới đã đặt ra nhiều thách thức, khó khăn cho lực lượng Bộ đội Biên phòng, các địa phương trong kiểm tra, kiểm soát người qua lại và phòng, chống dịch Covid-19. Nhất là thời gian càng gần tết, thời tiết lạnh bất thường, kèm mưa lạnh khiến công tác tuần tra, kiểm soát của các lực lượng càng trở nên khó khăn, vất vả.

Chính vì vậy, ngay từ đầu năm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã chỉ đạo triển khai lực lượng chốt chặn ở tất cả các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, vừa phòng, chống tội phạm, vừa ngăn chặn di, dịch cư và nhập cảnh trái pháp luật. Vì vậy, hầu hết các trường hợp nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở đều được lực lượng BĐBP phát hiện kịp thời, đưa vào khu cách ly tập trung hoặc xử lý theo quy định. Ví như ở Kỳ Sơn, ngày 18/12, tại bản Khe Linh, Đồn Biên phòng Keng Đu đã phát hiện, bắt giữ Chích Phò Chanh (SN 1982) và Chích Văn Đại (SN 1995) cùng trú tại xã Bảo Nam có hành vi nhập cảnh trái phép từ Lào về. Trước đó 2 đối tượng này vượt biên từ xã Keng Đu sang bản Cò dưa, cụm bản Huồi Lôm, huyện Noọng Hét, Xiêng Khoảng, Lào. Riêng địa bàn xã Keng Đu, trong năm 2020, Đồn Biên phòng Keng Đu đã phát hiện, xử lý 10 vụ, 27 đối tượng vi phạm pháp luật trong bảo vệ biên giới và xuất nhập cảnh.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Bộ Chỉ huy BĐBP đã chỉ đạo các đơn vị trên tuyến biên giới đất liền phối hợp các lực lượng địa phương lập 67 tổ, chốt cố định và cơ động với quân số hơn 500 người; cử 50 chiến sỹ làm nhiệm vụ ở các khu cách ly hơn 5.000 công dân. Song song với đó, lực lượng BĐBP cũng chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ 80 vụ, 161 đối tượng nhập cảnh trái phép. Trong đó, khởi tố 3 vụ, 4 đối tượng có hành vi tổ chức môi giới, đưa người vượt biên trái pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính 71 vụ, 121 đối tượng với số tiền hơn 400 triệu đồng. Đối với những trường hợp vi phạm có tính chất nghiêm trọng khi bị phát hiện sẽ bị truy tố trước pháp luật như trường hợp Lầu Bá Chù ở xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn).

Vận động phòng, chống di cư sang Lào

Nhiều năm nay, ở các xã biên giới, đặc biệt là đối với đồng bào người Mông, việc di cư tự do sang Lào vẫn xảy ra. Tại xã Nậm Càn (Kỳ Sơn) từ năm 2018 trở về trước, năm nào cũng có gia đình người Mông di cư sang Lào. Có thời điểm số lượng người di cư sang Lào khá lớn như các năm 2012 - 2015 mỗi năm có 12 - 16 hộ gia đình di cư. Vì vậy, Đồn Biên phòng Nậm Càn đã tăng cường bám nắm cơ sở, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân không di cư tự do. Ví như gia đình anh Xồng Bá Nênh ở bản Huồi Nhao, cuối tháng 12/2019 cả gia đình 7 người gồm 2 vợ chồng và 5 đứa con sau một thời gian di cư sang làm thuê trên đất nước bạn Lào thì lại kéo nhau trở về quê. Nắm được thông tin, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nậm Càn đã đến gặp gỡ gia đình, hỗ trợ các nhu yếu phẩm giúp gia đình anh Nênh.

Cán bộ Đồn Biên phòng Nậm Càn vận động gia đình anh Xồng Bá Nênh không di cư tự do sang Lào. Ảnh: Hoài Thu

Năm 2020, đồn phối hợp cùng chính quyền địa phương giúp gia đình Xồng Bá Nênh làm lại nhà cửa, vận động đưa các con của anh Nênh đi học trở lại và thuyết phục gia đình Xồng Bá Nênh từ bỏ ý định di cư tự do, nhất là dịp có dịch Covid-19. Vì vậy, từ đó đến nay không chỉ yên tâm ở lại bản Huồi Nhao chăm chỉ lao động, nuôi con cái ăn học mà anh Xồng Bá Nênh còn tham gia các buổi tuyên truyền thuyết phục bà con không di cư tự do . Nhờ những “nhân chứng sống” như anh Nênh, từ năm 2019 đến nay, xã Nậm Càn không có trường hợp nào di cư sang Lào.



Còn tại xã Mường Ải, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa Đồn Biên phòng Mường Ải cùng cấp ủy, chính quyền xã và các thôn, bản người dân ngày càng có ý thức tự giác cao trong phòng, chống dịch Covid-19 và phòng, chống di cư sang Lào. Ví như ở bản Phà Nọi, Trưởng bản Phà Nọi Lầu Nỏ Xử cho biết, hai dòng họ người Mông ở Phà Nọi đã thống nhất cùng mổ trâu cúng tế, lập hương ước phòng, chống di cư tự do để chống dịch Covid-19. “Tất cả dân bản đều phải cam kết từ người già đến trẻ nhỏ tuyệt đối không đi từ vùng dịch về; không cho người từ vùng dịch vào địa bàn; không vượt biên giới sang nước bạn và không chứa chấp người lạ vào thôn bản để đảm bảo tuyệt đối an toàn. Những nội dung này sẽ được bổ sung vào hương ước của bản để thống nhất thực hiện, ai vi phạm sẽ bị phạt theo quy định của bản” - ông Lầu Nỏ Xử cho biết.

Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn Lào tuần tra kiểm soát giữ bình yên biên giới. Ảnh tư liệu Hải Thượng

Xác định tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh chính trị khu vực biên giới, tại hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện quy chế phối hợp giữa Đảng ủy BĐBP tỉnh với các huyện, thị biên giới diễn ra vào ngày 18/12, Đại tá Lê Như Cương - Chính ủy BĐBP tỉnh khẳng định, thời gian tới Đảng ủy BĐBP tỉnh và các huyện, thị ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đồn biên phòng và cấp ủy, chính quyền các xã, phường biên giới, ven biển tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn trên tất cả các lĩnh vực nhằm góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh.

Trên địa bàn 27 xã biên giới của Nghệ An, trong năm 2020 lực lượng biên phòng cùng với các ngành chức năng địa phương đã phát hiện 9 hộ với 48 khẩu đồng bào người dân tộc Mông di cư sang Lào; phát hiện xuất cảnh sang Lào cư trú trái phép 5 hộ, 25 khẩu và tiếp nhận từ nước bạn Lào trao trả về Việt Nam 4 hộ với 17 khẩu di cư trái phép.

Trong đó, trọng tâm là việc thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới Quốc gia; Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ về phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị 05 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển tỉnh Nghệ An trong tình hình mới”. Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân; phát huy tốt vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín; thực hiện có hiệu quả phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia, đặc biệt là việc siết chặt kiểm soát khu vực biên giới.