Pháp luật Nghệ An siết chặt kiểm tra nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình trạng vi phạm nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện có xu hướng gia tăng. Trước thực trạng này, lực lượng CSGT Công an tỉnh đã chủ động trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm lỗi vi phạm nồng độ cồn, với quan điểm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Tất cả các trường hợp vi phạm đều bị xử lý

Đầu giờ chiều 14/12, chúng tôi có mặt cùng tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 (Phòng CSGT Công an tỉnh) tại Km 14+300 Quốc lộ 7, đoạn qua xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, nơi tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát. Chỉ trong hơn 1 giờ đồng hồ, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản xử lý 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, đồng thời tạm giữ phương tiện theo quy định.

Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Đình Tuyên

Lúc 13 giờ 20 phút cùng ngày, tổ công tác dừng xe máy mang BKS 37K1-892xx do anh N.V.T (SN 1981, trú tại huyện Diễn Châu) điều khiển. Qua kiểm tra, nồng độ cồn của anh T. là 0,23mg/lít khí thở. Anh T. giải thích rằng, trưa nay chủ nhà mời rượu hoàn công thợ xây, và anh chỉ uống "2 chén", không ngờ vượt ngưỡng cho phép. Với mức phạt 2,5 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe 11 tháng, anh T. ngậm ngùi chia sẻ: “Tết này tôi không có xe để đi lại”.

Ngay sau đó, tổ công tác ra tín hiệu dừng xe ô tô mang BKS 38A-055xx, đồng thời yêu cầu tài xế thực hiện kiểm tra nồng độ cồn theo quy định. Tài xế ô tô là anh T.V.Đ đã không hợp tác mà lấy điện thoại gọi cho người thân, năn nỉ cán bộ trong tổ công tác nghe máy. Tuy nhiên, với sự kiên quyết, cán bộ tổ công tác không tiếp nhận cuộc gọi. Cuối cùng, anh Đ. buộc phải chấp hành kiểm tra, và kết quả cho thấy nồng độ cồn là 0,25mg/lít khí thở.

Theo cán bộ tổ công tác, phần lớn các tài xế đều đồng tình với việc kiểm tra nồng độ cồn, bởi họ nhận thức rõ rằng, để người đã uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông sẽ gây nguy hiểm cho chính mình và những người khác. Tuy nhiên, vẫn có một số ít người tìm cách cãi cọ, biện minh cho hành vi vi phạm của mình, thậm chí gọi điện thoại nhờ can thiệp. Dù vậy, với quan điểm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", lực lượng kiên quyết xử lý mọi trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển xe máy. Ảnh: Đ.C

Trên thực tế, thói quen uống rượu rồi vẫn điều khiển phương tiện vì cho rằng mình chưa say là nguyên nhân chính dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Theo một bác sĩ tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, mặc dù chưa có thống kê cụ thể, nhưng số ca cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông (TNGT) vào những tháng cuối năm có xu hướng gia tăng, đặc biệt là các vụ TNGT do rượu, bia. Điều này không chỉ bao gồm những trường hợp bị tai nạn mà còn cả những vụ gây tai nạn khi người lái xe đã uống rượu, bia.

Bác sĩ này cho biết thêm, nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới chỉ ra rằng, rượu, bia làm giảm 10-30% tốc độ phản ứng của cơ thể, đồng thời, làm suy giảm khả năng phối hợp các bộ phận cơ thể, giảm khả năng nhận diện vật thể từ xa và đặc biệt làm giảm tầm nhìn ban đêm tới 25%.

Chị N.T.L, người nhà anh T.V.H, hiện đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết, dù vụ tai nạn xảy ra đã gần nửa tháng, anh H. vẫn chưa thể rời khỏi bệnh viện. Nguyên nhân tai nạn được xác định là sau khi uống rượu, anh H. trên đường về nhà đã va chạm với một chiếc ô tô đang lưu thông trên đường Nguyễn Trường Tộ, TP. Vinh, dẫn đến nhiều chấn thương. Chị L. cho biết: "May mắn là cả hai phương tiện không di chuyển với tốc độ quá cao, nếu không hậu quả có thể còn khôn lường".

Kiểm soát chặt trên tất cả các tuyến đường

Theo thống kê của lực lượng chức năng, 15% các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia, dẫn đến mất khả năng tập trung, vi phạm Luật Giao thông như đi sai phần đường, không kiểm soát tốc độ, thiếu chú ý, quan sát hoặc vượt sai quy định.

Chính vì vậy, trong kế hoạch tuần tra, kiểm soát trước, trong và sau Tết, lực lượng CSGT, theo chỉ đạo của Bộ Công an, UBND tỉnh và mới đây nhất là của Giám đốc Công an tỉnh tại Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm; phòng, chống vi phạm về pháo; bảo đảm trật tự ATGT và phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tiếp tục duy trì công tác ra quân thường xuyên.

Cảnh sát giao thông cùng các lực lượng khác diễu hành trên các tuyến đường của thành phố Vinh ngay sau Lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm; phòng, chống vi phạm về pháo; bảo đảm trật tự ATGT và phòng cháy, chữa cháy trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ảnh: Đình Tuyên

Mục tiêu không chỉ đảm bảo an toàn giao thông, giúp người dân vui Xuân, đón Tết mà còn xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với quyết tâm không để ai vi phạm mà không bị xử lý.

“ Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục huy động tối đa lực lượng và phương tiện, đồng thời, sử dụng hiệu quả các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là những vi phạm liên quan đến nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, vốn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Các đội, trạm CSGT sẽ phối hợp chặt chẽ với công an các địa phương để tăng cường tuyên truyền và thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm thường xuyên trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đặc biệt vào buổi trưa, tối, các ngày nghỉ, lễ và các tuyến đường có mật độ giao thông cao.

Ngoài ra, lực lượng CSGT của các huyện, thành phố, thị xã sẽ đồng loạt triển khai các tổ công tác để kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và các lỗi vi phạm khác trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý, bảo đảm công tác kiểm tra nhanh chóng, an toàn và không gây phiền hà cho người tham gia giao thông. Thượng tá Nguyễn Nam Hồng – Phó trưởng Phòng CSGT (Công an tỉnh Nghệ An)

Đối với các cán bộ, công nhân, viên chức vi phạm nồng độ cồn, ngoài việc xử lý theo quy định của pháp luật, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ gửi thông báo về đơn vị công tác của người vi phạm để tiến hành kiểm điểm và xử lý theo quy định của Đảng và cơ quan, phù hợp với chỉ đạo tại Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, cũng như Văn bản số 7995/UBND-NC ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường chấp hành pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.