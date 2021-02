Nghệ An siết chặt kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông và kiểm soát phòng chống Covid

Ngày 10/2, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội Xuân 2021 gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành cấp tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện hành động “đã uống rượu bia, không lái xe” và “5k” trong phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả công điện của Thủ tướng Chính phủ và công điện của UBND tỉnh về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết. Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành và UBND tỉnh về công tác phòng dịch Covid-19 liên quan đến lễ hội Xuân năm 2021.

Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị quản lý bến xe, nhà ga, sân bay, bến cảng, các đơn vị kinh doanh vận tải tuân thủ nghiêm các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Ghi nhận cung cấp thông tin về hoạt động của phương tiện, hành khách tham gia giao thông theo quy định của pháp luật, yêu cầu hành khách thực hiện rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, khi lên phương tiện và trong suốt hành trình chuyến đi nhằm ngăn chặn triệt để nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng từ hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa.

Tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kinh doanh vận tải và phòng, chống dịch Covid-19 trên các tuyến giao thông trọng điểm, các đầu mối giao thông lớn, bến xe, nhà ga, sân bay, bến cảng… Chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo thẩm quyền, đặc biệt là người điều khiển phương tiện vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở hành hóa quá tải trọng, chở quá số người quy định, không hướng dẫn và yêu cầu hành khách thực hiện quy định về phòng, chống dịch cũng như các hành vi liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, vật liệu cháy nổ trái quy định.

Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, các đơn vị khai thác bến xe, nhà ga, bến thủy nội địa trên địa bàn khẩn trương cập nhật dữ liệu trên bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 của quốc gia theo các bước. Cài đặt ứng dụng “An toàn Covid-19” lên điện thoại di động của người được phân công phụ trách. Đăng lý tài khoản, khai báo và cập nhật thông tin về các biện pháp phòng chống dịch. Tăng cường kiểm tra và tạm dừng hoạt động đối với doanh nghiệp không thực hiện cập nhật thông tin và không đảm bảo toàn phòng, chống dịch.

UBND tỉnh yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý người tham gia giao thông không đeo khẩu trang. Ảnh: Tiến Hùng UBND tỉnh cũng giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông kết hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19, nhất là các lái xe vi phạm các quy định như sử dụng ma túy; vi phạm nồng độ cồn; xe chở quả tải, quá người quy định; không đội mũ bảo hiểm; lạng lách, đánh võng, tụ tập đua xe, gây rối trật tự; Kiểm tra, xử lý đối với chủ phương tiện, người tham gia giao thông vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, nhất là hành vi không đeo khẩu trang….



Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tuân thủ theo các hướng dẫn, khuyến cáo của ngành Y tế về phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và người dân để bảo đảm an toàn, phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm bệnh đối với người dân và lực lượng Công an trong hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.

Trong khi đó, Sở Thông tin và Truyền thông. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An có trách nhiệm tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng, chống dịch Covid-19, tuyên truyền khẩu hiệu “Đã uống rượu bia – không lái xe” và thông điệp “5K” trong phòng dịch, cài đặt ứng dụng Bluzone, khai báo y tế khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền cấp xã trên địa bàn thực hiện các giải pháp bảo đảm cho người dân tham gia giao thông an toàn gắn với các biện pháp phòng dịch trong dịp Tết. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kinh doanh vận tải, phòng, chống dịch Covid-19.

Đặc biệt quan tâm đảm bảo phương án tổ chức lực lượng ứng trực theo chế độ 24/7, phương án vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và phương án ứng phó khi xảy ra tình huống có người nghi nhiễm Covid-19 trên phương tiện công cộng hoặc đầu mối vận tải. Đồng thời, công bố điện thoại đường dây nóng của địa phương để tiếp nhận các phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Thường thực Ban an toàn giao thông tỉnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện các nội dung chỉ đạo tại công văn này. Bảo đảm phương án tổ chức lực lượng ứng trực theo chế độ 24/7, phương án vận tải phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và phương án ứng phó khi xảy ra tình huống có người nghi nhiễm Covid-19 trên phương tiện công cộng hoặc đầu mối vận tải. Công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về tình hình trật tự an toàn giao thông trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.