Nghệ An: Sôi động thị trường đồ lễ cúng rằm tháng Giêng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - “Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng”, do đó, những ngày này, người dân Nghệ An tất bật sắm sửa lễ vật cúng Rằm. Thị trường đồ lễ vì thế sôi động hơn, sức mua tăng, giá cả tăng nhẹ.

Từ sáng sớm 4/2 (tức 14 tháng Giêng âm lịch) ở các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Vinh đã tấp nập, nhộn nhịp người đi mua sắm lễ vật cúng Rằm. Trùng với ngày nghỉ cuối tuần nên mọi người có thời gian đi chợ, sắm sửa chuẩn bị cúng Rằm. Bà Trịnh Thị Bảo (phường Hưng Phúc, TP.Vinh) cho biết: “Ngoài mua gà trống, nếp để làm cỗ cúng thì còn mua hoa quả để thắp hương nhà thờ. Do đó, sáng nay tôi đi chợ sớm hơn để chọn được lễ vật ưng ý”.

Ở các quầy hàng bán hoa quả tại các chợ đều tấp nập người mua. Ghi nhận tại các chợ trên địa bàn thành phố Vinh, tiểu thương nhập về đa dạng loại hoa quả với số lượng lớn. Giá cả các mặt hàng nhích nhẹ so với trước Tết Nguyên đán.

Chị Tâm Hưng, chủ một quầy hoa quả tại chợ Hưng Dũng cho biết: “Hoa quả dịp này đa dạng hơn trong Tết song giá lại cao hơn. Theo đó, giá trái cây tăng thêm từ 5-10%; riêng các mặt hàng trái cây nhập khẩu giá tăng thêm 20-25% so với trước Tết. Hai hôm nay (13,14 âm lịch), người dân đến sắm lễ rất đông, lượng trái cây bán ra tăng gấp 3-4 lần so với ngày thường”.

Dịp Rằm năm nay, các cửa hàng trái cây tung ra nhiều mẫu mâm lễ hoa quả với các mức giá khác nhau, dao động từ 300 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng/mâm. Giá của các mâm lễ hoa quả cúng Rằm phụ thuộc vào những loại quả và hoa tươi được sử dụng. Nếu trong mâm quả sử dụng nhiều trái cây nhập khẩu cao cấp kết hợp hoa tươi thì có giá đắt đỏ hơn rất nhiều giá mâm quả sử dụng trái cây nội địa.

Cụ thể, một mâm gồm 1 trái lê, 2 trái thanh long ruột đỏ, 2 trái táo nhập khẩu, cau, trầu, 3 bông hoa cúc giá chỉ 300 nghìn đồng. Còn mâm lễ gồm 1 trái dưa hấu tỉa chữ nghệ thuật, 3 nải chuối xanh, 1 trái phật thủ, 7 trái cam, 3 trái táo, 1 chùm nho kết hợp với hoa cúc, hoa huệ, hoa sen... có giá lên đến 2-3 triệu đồng.

Riêng chuối cúng giá đã giảm mạnh so với trước khá nhiều. Theo đó, chuối cau có giá 20-40.000 đồng/nải; chuối ngự có giá 70.000-100.000 đồng/nải (giá chỉ còn bằng 1/5 so với dịp Tết). Trầu, cau giá vẫn giữ nguyên (12.000-15.000 đồng/đĩa gồm 1 lá trầu, 1 quả cau); hoa tươi giá hạ nhiệt, chỉ còn 6.000-7.000 đồng/bông cúc (giảm 3.000-5.000 đồng/bông).

Sôi động không kém là các mặt hàng phục vụ phóng sinh như cá, ốc, cua, lươn, chạch. Chị Nguyễn Thị Vinh, bán cá tươi tại chợ Cọi (Hưng Lộc, TP.Vinh) cho biết: “Rằm tháng Giêng rất nhiều người mua các loại cá, lươn, chạch con nhỏ, còn sống để phóng sinh. Hiện tại, giá lươn, chạch con nhỏ khoảng từ 70.000 - 100.000 đồng/kg, ốc từ 10.000 - 20.000 đồng/kg; cá tràu nhỏ 60.000 đồng/kg. Ba ngày Rằm (từ 13-15 âm lịch), mỗi ngày tôi bán được từ 20-25kg cá, lươn phóng sinh các loại”.

Tại các chợ nông thôn, bên cạnh mặt hàng hoa quả thì gà trống cúng là bán chạy nhất thời điểm này. “Ở quê, ngày Rằm tháng Giêng cũng là ngày tế tổ của nhiều dòng họ nên nhà nào cũng làm cỗ đi nhà thờ. Do đó, gà trống cúng đuôi dài, lông mượt, mào đỏ có trọng lượng từ 1,2-1,5kg rất được ưa chuộng. Giá gà vì thế cũng tăng so với trước, dao động từ 120.000 -145.000 đồng/1kg”. Đi kèm với đó, dịch vụ làm gà cúng cũng rất hút khách, giá làm gà cúng là 25.000 đồng/con (tăng 5.000 đồng/con so với ngày thường).

Riêng các mặt hàng rau, củ, thịt bò, thịt lợn, giá cả bình ổn, dù sức mua tăng so với ngày thường.

Bên cạnh đó, dịp Rằm tháng Giêng, dịch vụ mâm cỗ chay rất hút khách khi nhu cầu của người dân ngày càng phổ biến. Bởi nhiều người có tâm niệm món chay dâng lên bàn thờ ngày rằm, lễ, Tết khiến lễ cúng thanh tịnh, nhẹ nhàng hơn. Chị Trần Oanh, chủ một quán chay trên đường Nguyễn Sỹ Sách cho biết: “Từ sau lễ khai hạ, quán chúng tôi đã bắt đầu nhận đơn mâm cỗ chay cúng Rằm tháng Giêng. Năm nay lượng khách đặt cỗ chay cũng nhiều hơn năm ngoái khoảng 20-30%, riêng ngày 15 tháng Giêng đơn hàng lên đến 30 mâm”.

Theo đó, giá mâm cúng chay dao động khoảng từ 500 nghìn đến 1,5 triệu đồng tùy theo khẩu phần và số món. Các nhà hàng sẽ tư vấn khách chọn món và trang trí món phù hợp nhu cầu, sau đó sẽ trang trí, đóng gói và giao hàng tận nơi cho khách, gia chủ chỉ cần bày lên mâm cúng.

Sôi động không kém, trên "chợ mạng", thời điểm này nhiều trang fanpage hay chủ tài khoản Facebook cũng đang “chào hàng” và “chốt đơn” đặt các món cúng rằm như chè sen, chè đậu xanh, bánh chưng, cỗ hoa quả…

Ngoài những món đồ cúng phổ biến thì dịp rằm tháng Giêng còn có những các sản phẩm đẹp mắt, tính thẩm mỹ cao như bánh trôi nước liên hoa, bánh bao đào tiên với mức giá từ 65.000 - 115.000 đồng/set, mẫu bánh hoa sen có giá 120.000 đồng/ hộp 6 bánh, chậu hoa sen bằng thạch có giá 65.000 - 80.000/sản phẩm…