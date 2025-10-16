Kinh tế Nghệ An: Sôi nổi ra quân làm thủy lợi, chỉnh trang ruộng đồng Những ngày giữa tháng 10, mặc dù thời tiết có mưa nhưng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, không khí ra quân làm thủy lợi nội đồng đang diễn ra hết sức sôi nổi, khẩn trương. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo đủ nguồn nước tưới phục vụ sản xuất vụ xuân 2026, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra và nâng cao chất lượng hạ tầng thuỷ lợi.

Lễ phát động ra quân làm thủy lợi được nhiều bà con tham gia. Ảnh: Văn Trường

Nông dân xuống đồng làm thủy lợi

Có mặt tại xóm Bùi Bùi, xã Vân Tụ trong buổi sáng 16/10, ngày đầu tiên của đợt ra quân, có thể cảm nhận rõ sự hăng say, nhiệt tình của người dân trong phong trào làm thủy lợi. Ngay sau lễ phát động, hàng trăm người dân cùng lực lượng đoàn thể trong xã đã nhanh chóng tỏa đi các xứ đồng, mang theo các loại dụng cụ như cuốc, xẻng, xe cải tiến… để nạo vét, khơi thông kênh mương, đắp bờ vùng bờ thửa.

Ông Nguyễn Văn Tuân - người dân xóm Bùi Bùi, đang cùng nhóm nông dân tham gia làm thủy lợi chia sẻ: “Gia đình tôi làm hơn 4 sào ruộng. Nếu không có hệ thống thủy lợi tốt thì rất khó đảm bảo nước cho cây lúa. Bởi vậy, từ khi xã phát động, người dân trong xóm đều tham gia tích cực, không ai đứng ngoài. Chúng tôi chủ động làm vì chính lợi ích của mình”.

Bà con nông dân xã Vân Tụ tích cực xuống đồng nạo vét kênh mương bị bồi lắng. Ảnh: Văn Trường

Theo ông Nguyễn Văn Thuận - Chủ tịch UBND xã Vân Tụ, toàn xã có trên 1.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, trong đó chủ yếu là cây lúa. Do ảnh hưởng của nhiều đợt mưa lũ trong thời gian qua, hệ thống kênh mương bị bồi lắng nghiêm trọng, nhiều tuyến kênh bị hư hỏng, dòng chảy bị cản trở, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tưới tiêu cho sản xuất. Xác định rõ vai trò then chốt của hệ thống thủy lợi nội đồng, xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, huy động đồng bộ lực lượng để thực hiện chiến dịch làm thủy lợi năm nay.

Xã Vân Tụ sẽ duy trì 300 - 400 lao đồng/ngày tham gia làm thủy lợi. Các phần việc đang được triển khai bao gồm: vớt bèo, nạo vét kênh tiêu Bàu Chèn, Vũ Giang; khơi thông kênh nội đồng ở 45 xóm; tu sửa các cống dẫn nước và công trình thủy lợi bị hư hỏng sau bão lũ; đắp mới, gia cố bờ vùng, bờ thửa... Thời gian thực hiện kéo dài đến hết ngày 31/12/2025. Khối lượng công việc dự kiến gồm: nạo vét 4.044 m³ bùn đất, đắp 2.025 m³ bờ vùng, kiên cố hóa 2,3 km kênh mương và đổ 4.049 m³ bê tông giao thông nội đồng.

Xã Hoa Quân huy động cả phương tiện cơ giới để dọn dẹp vệ sinh hệ thống giao thông. Ảnh: Văn Trường

Không chỉ Vân Tụ, phong trào ra quân làm thủy lợi cũng đang được triển khai rộng khắp tại nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Tại xã Hùng Châu, ngay trong sáng 16/10, xã đã huy động hơn 300 lao động ở các xóm như Châu Lâm, Châu Yên, Châu Hạ... để nạo vét các tuyến mương dẫn nước và vệ sinh các trục đường nội đồng, phát quang cỏ dại, xử lý điểm tắc dòng chảy. Theo lãnh đạo xã, đây là một trong những hoạt động trọng điểm, giúp phục hồi hệ thống thủy lợi sau ảnh hưởng của mưa lũ và chuẩn bị tốt cho vụ sản xuất tới.

Tại xã Hoa Quân, không khí ra quân cũng hết sức khẩn trương. Đại diện UBND xã cho biết, từ ngày 12/10 đến nay, xã đã huy động trên 2.000 lượt người dân tham gia dọn vệ sinh, phát cỏ, khơi thông hệ thống kênh mương bị bồi lấp. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn xã đã dọn được hơn 300 m³ bùn đất, phát quang hơn 20 km dọc các tuyến đường giao thông nông thôn và nội đồng. Bên cạnh đó, xã cũng đang tiếp tục triển khai nạo vét các tuyến kênh chính như kênh Sừng Bò, Hố Tre, Cầu Cau, Thanh Thịnh với tổng khối lượng dự kiến trên 5.000 m³ bùn đất. Đồng thời, tiến hành sửa chữa các cống lấy nước đã xuống cấp sau mưa bão, tu bổ các tuyến bờ vùng, bờ thửa nhằm gia cố hệ thống dẫn nước phục vụ vụ xuân 2026.

Ra quân làm thủy lợi ở xã Diễn Châu. Ảnh: Thanh Yên

Toàn dân ra quân làm thủy lợi, chỉnh trang đồng ruộng

Theo đại diện Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An, năm 2025 được dự báo là một năm có thời tiết và khí hậu diễn biến phức tạp, cực đoan. Từ tháng 6 đến nay, địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều đợt mưa bão gây thiệt hại lớn đến hạ tầng thủy lợi, ảnh hưởng đến hàng chục ngàn ha sản xuất nông nghiệp. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt các địa phương phối hợp với các Công ty TNHH Thủy lợi triển khai nghiêm túc đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi nội đồng.

Cụ thể, các địa phương cần tổ chức nạo vét, sửa chữa các mương tiêu, trục tiêu tại xã, phường, tổ dân cư nhằm đảm bảo tiêu thoát nước, phòng chống ngập úng và giữ gìn vệ sinh môi trường. Đồng thời, phải kiểm tra, xử lý dứt điểm các tuyến bị tắc nghẽn dòng chảy do cáp quang, cột điện, công trình ngầm gây cản trở. UBND tỉnh cũng giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương, yêu cầu phát động phong trào toàn dân tham gia nạo vét, sửa chữa, cải tạo hệ thống thủy lợi cấp 2, cấp 3, kết hợp chỉnh trang đồng ruộng.

Sáng 16/10, xã Quỳnh Lưu tổ chức ra quân làm giao thông thủy lợi, cảnh quan môi trường, chỉnh trang nông thôn năm 2025. Ảnh: Xuân Hoàng



Bên cạnh đó, tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo triển khai chương trình kiên cố hóa kênh mương, đặc biệt chú trọng kênh mương nội đồng nhằm tiết kiệm nước, tăng hiệu quả dẫn dòng. Khuyến khích phát triển hệ thống thủy lợi nhỏ phục vụ tưới cho cây trồng cạn, mở rộng mạng lưới bơm nhỏ, hồ chứa, giếng khoan... góp phần ổn định nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt.

Đợt ra quân làm thủy lợi năm nay không chỉ nhằm đảm bảo sản xuất vụ đông xuân 2026 mà còn là hoạt động mang ý nghĩa lâu dài trong xây dựng nông thôn mới, nâng cao tính chủ động của người dân trong sản xuất và ứng phó thiên tai. Kết thúc đợt phát động, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tổ chức đánh giá, tổng kết, biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt; đồng thời phê bình, nhắc nhở, xử lý các đơn vị thực hiện chưa nghiêm túc, mang tính hình thức.

Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm, xã Quỳnh lưu sẽ huy động 6.500 ngày công để đào đắp, nạo vét 6.500 m3 đất tại các hệ thống kênh mương nội đồng. Ảnh: Xuân Hoàng



Phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi nội đồng tại Nghệ An tiếp tục là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. Những con kênh được nạo vét, những bờ vùng được gia cố, những tuyến đường nội đồng được bê tông hóa... chính là nền tảng vững chắc cho một vụ mùa thắng lợi và một nền nông nghiệp phát triển bền vững./.