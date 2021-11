Nghệ An: Sớm giải phóng 'ổ dịch' tại Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân

Chiều nay (12/11), Sở Y tế Nghệ An đã có buổi làm việc với Bệnh viện Ung bướu Nghệ An liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại đây. Ngày 18/10, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An phát hiện ca nhiễm Covid-19 là nhân viên y tế trong đơn vị. Ngay sau khi phát hiện ca nhiễm, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã tiến hành cách ly, phong tỏa, khử khuẩn và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR cho nhân viên y tế, người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân. Bệnh viện khẩn trương tiến hành điều tra, truy vết, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2, liên quan. Tổng số người cách ly, phong tỏa tại đây là 278 người. Trong suốt thời gian cách ly phong tỏa, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã tiến hành xét nghiệm định kỳ cho nhân viên y tế, người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân. Qua xét nghiệm, Bệnh viện đã phát hiện thêm 31 ca nhiễm Covid-19 (26 bệnh nhân và 05 người nhà bệnh nhân đang điều trị) trong khu vực cách ly (tầng 2), khoa Xạ (tầng 3), khoa Nội 1 (tầng 4).

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An báo cáo tình hình dịch Covid-19 tại đơn vị. Ảnh: Thành Chung

Tại cuộc họp, các cơ quan chuyên môn đã phân tích, nhận định tình hình ổ dịch tại Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đang diễn biến khá phức tạp. Điều đáng quan tâm, sau mỗi đợt lấy mẫu xét nghiệm định kỳ theo quy định, đều phát hiện các F0. Nếu không có giải pháp căn cơ, kịp thời sẽ có thể trở thành ổ dịch phức tạp.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh yêu cầu làm sạch, khẩn trương giải phóng triệt để Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An yêu cầu Bệnh viện Ung bướu Nghệ An khẩn trương giải phóng triệt để, di chuyển toàn bộ nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cơ sở vật chất của Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân – Bệnh nhân Ung bướu Nghệ An về Khách sạn Ammy, TX. Cửa Lò để cách ly tập trung trong 14 ngày theo quy định.

Trong đó, cần phân ra các nhóm: nguy cơ cao, nguy cơ để tổ chức phân buồng, cách ly phù hợp. Bệnh nhân chuyển từ trạng thái điều trị nội trú, sang điều trị ngoại trú. Đối với nhân viên y tế, cần bố trí phù hợp vừa đảm bảo cách ly theo quy định vừa điều trị cho bệnh nhân.

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An t iến hành tiêu trùng, khử độc, “làm sạch” toàn bộ Trung tâm Xạ trị và Y học hạt nhân trong 3 ngày, sau đó xem xét tình hình để tiếp nhận bệnh nhân mới vào điều trị; đồng thời, bệnh viện phải lên khung, bố trí cán bộ, nhân viên y tế mới vào thực hiện nhiệm vụ điều trị cho bệnh nhân tại đây.