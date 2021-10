Nghệ An: Sớm hoàn thiện hoạt động của Trung tâm điều hành thông minh

Chiều 7/10, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Trung tâm điều hành thông minh tỉnh chủ trì buổi làm việc để đánh giá kết quả quản trị, vận hành hệ thống giám sát Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An (IOC).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa chủ trì cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê VẬN HÀNH 2/9 PHÂN HỆ Trung tâm IOC được xây dựng dựa trên nhiều ứng dụng những công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, được thiết kế khả năng chịu tải cao, có thể mở rộng quy mô cũng như bổ sung, điều chỉnh tính năng một cách mềm mại, linh hoạt, bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.



Thông qua Trung tâm IOC, lãnh đạo tỉnh có thể theo dõi, kiểm tra hoạt động theo từng lĩnh vực, từng đơn vị, địa phương từ tổng quan đến chi tiết; thực hiện công tác điều hành, chỉ đạo trực tiếp tới các sở, ban, ngành, địa phương; qua đó góp phần nâng cao công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Phan Nguyên Hào báo cáo kết quả vận hành của Trung tâm IOC. Ảnh: Thanh Lê Sau 9 tháng triển khai, Trung tâm điều hành thông minh tỉnh chỉ mới vận hành được 2 trên 9 phân hệ trong hệ thống là: Hệ thống Quản lý văn bản điện tử và Hệ thống Hành chính công.



Còn lại 7 phân hệ gồm: Kinh tế - xã hội; Hệ thống điều hành Y tế; Hệ thống điều hành Giáo dục; Hệ thống giám sát quản lý phản ánh tương tác trực tuyến; Hệ thống Du lịch; Hệ thống giám sát an toàn thông tin; Giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông còn thiếu phần mềm quản lý hoặc cập nhật dữ liệu chưa hoàn thiện.

Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Minh Tuệ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê Bước đầu triển khai, khó khăn hiện nay của Trung tâm là thiếu nguồn nhân lực, nhiều cơ sở dữ liệu quan trọng chưa được cập nhật thường xuyên; việc tham gia vận hành cung cấp dữ liệu của các sở, ngành, địa phương vẫn còn hạn chế; chưa ban hành được quy chế hoạt động của Trung tâm,... SỚM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG Kết luận tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa nhấn mạnh cần khẩn trương đưa Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh đi vào hoạt động, việc đưa vào vận hành Trung tâm điều hành thông của tỉnh phục vụ cho công tác nắm bắt, chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn cho lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, đồng thời phục vụ người dân và doanh nghiệp cũng như cập nhật tình hình thông tin dịch bệnh Covid-19.



Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh Trần Thị Cẩm Tú báo cáo về tình hình triển khai Trung tâm điều hành thông minh của thành phố Vinh. Ảnh: Thanh Lê Để Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh sớm đi vào hoạt động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trước hết cần phải thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc. Đi cùng với đó là ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa kết luận tại cuộc làm việc. Ảnh: Thanh Lê Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, khi Trung tâm IOC của tỉnh đi vào hoạt động sẽ phản ánh chính xác tình hình của sở, ngành, địa phương. Do đó, từ cuộc họp thường kỳ của UBND tỉnh trong tháng 10 này, UBND tỉnh sẽ truyền tải kết nối số liệu trực tuyến từ trung tâm điều hành IOC vào phòng họp trực tuyến của UBND tỉnh. Nghệ An khai trương Trung tâm điều hành thông minh (Baonghean.vn) - Thông qua Trung tâm điều hành thông minh (IOC), lãnh đạo tỉnh có thể theo dõi, kiểm tra các hoạt động theo từng lĩnh vực, từng địa phương từ tổng quan đến chi tiết; trực tiếp thực hiện công tác điều hành, chỉ đạo tới các sở, ban, ngành, địa phương và tiếp nhận, giải quyết các ý kiến của người dân.



Đồng thời UBND tỉnh sẽ thường xuyên kết nối số liệu trực tuyến từ Trung tâm điều hành IOC của tỉnh vào các cuộc họp thường kỳ hàng tháng của UBND tỉnh tiếp theo, đặc biệt cuộc họp tổng kết cuối năm 2021.