Nghệ An: Sử dụng biên chế được bổ sung để tuyển dụng dứt điểm giáo viên mầm non hợp đồng

Việc tuyển dụng giáo viên hợp đồng là một trong những nội dung được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đặc biệt nhấn mạnh khi cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo và giáo dục nghề nghiệp năm học 2021 - 2022; nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2022.

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc. Dự cuộc làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số ban Đảng Trung ương, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Ngày 18/7, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 72-QĐ/TW về biên chế các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị ở Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026.

Trong đó, giao bổ sung 65.980 biên chế giáo viên trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026, riêng năm học 2022-2023 giao bổ sung 27.850 biên chế giáo viên mầm non, phổ thông công lập.

Theo phân phân bổ, năm học 2022 - 2023, Nghệ An được bổ sung 2.820 biên chế, trong đó, bậc mầm non là 2.164 biên chế, tiểu học 498 biên chế, trung học cơ sở 142 biên chế và trung học phổ thông là 16 biên chế.

Tính đến 31/5/2022, toàn ngành Giáo dục Nghệ An có tổng số 44.005 người, trong đó 3.441 cán bộ quản lý, 36.698 giáo viên và 3.866 nhân viên. Tuy nhiên, đây là một trong những tỉnh thiếu giáo viên nhiều nhất cả nước với trên 7.800 biên chế, trong đó, thiếu nhiều nhất là bậc mầm non.

Việc được bổ sung 2.820 biên chế đã góp phần quan trọng giảm bớt áp lực biên chế trong ngành Giáo dục cho tỉnh, nhất là ở bậc giáo dục mầm non. Trong phiên họp thường kỳ sáng nay, ý kiến các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều thống nhất cao việc dành nguồn chỉ tiêu biên chế được phân bổ, trong đó có bậc mầm non để tuyển dụng những giáo viên hợp đồng vào biên chế.

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, tính đến 31/5/2022, cấp mầm non có 10.870 giáo viên mầm non công lập, gồm 8.458 viên chức, 1.777 giáo viên hợp đồng theo Nghị định 06 chuyển sang, 44 giáo viên hợp đồng do UBND huyện ký và 591 giáo viên giáo viên mầm non hợp đồng ngắn hạn do trường ký.

Phát biểu về nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết, theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh sẽ bố trí tuyển dụng vào biên chế nhằm giải quyết triệt để cho số giáo viên mầm non công lập còn hợp đồng; trong trường hợp khi xem xét tuyển dụng, nếu giáo viên nào chưa đáp ứng được yêu cầu thì vẫn giữ chỉ tiêu biên chế đó để xử lý dứt điểm.

Liên quan đến nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý yêu cầu các cấp, ngành có giải pháp để tuyển dụng giáo viên hợp đồng vào biên chế; trong đó Sở Nội vụ cần xây dựng bộ tiêu chí tuyển dụng nhằm đảm bảo công bằng, khách quan; đặc biệt tuyệt đối không được để xảy ra tiêu cực.