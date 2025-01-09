Kinh tế Nghệ An: Sức mua tăng mạnh sau khi người dân nhận quà Tết Độc lập Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay tại Nghệ An trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Không chỉ là dịp để sum vầy, vui chơi, đây còn là cơ hội để người dân sắm sửa, chuẩn bị cho năm học mới. Đặc biệt, việc nhận được quà Tết Độc lập của Chính phủ đã góp thêm một nguồn lực, khiến sức mua trên thị trường tăng mạnh, tạo không khí sôi động từ thành thị đến nông thôn.

Quà Tết Độc lập kích cầu tiêu dùng

Người dân tưng bừng mua sắm sau khi nhận quà Tết Độc lập từ Chính phủ. Ảnh: T.P

Sáng 1/9, tại chợ Đô Lương, không khí mua sắm sôi động từ sớm. Các gian hàng áo quần, giày dép trẻ em tấp nập người chọn mua. Chị Dương Anh Nhung (xã Anh Sơn Đông) chia sẻ: “Hôm qua, gia đình vừa nhận được 600.000 đồng quà Tết từ Nhà nước. Với chúng tôi, đây là món quà rất ý nghĩa. Tranh thủ ngày nghỉ, tôi đưa các con đi mua quần áo, giày dép coi như kỷ niệm ngày lễ, cũng là chuẩn bị cho năm học mới”.

Niềm vui ấy không chỉ đến với các gia đình, mà còn lan sang cả những người buôn bán. Bà Trần Tuyết Mai - chủ gian hàng quần áo trẻ em ở chợ Đô Lương cho biết: “Từ chiều 31/8, lượng khách đã đông, nhưng sáng nay thì tăng đột biến. Rất nhiều gia đình vừa nhận tiền quà Tết nên tranh thủ mua sắm cho con cái”.

Gian hàng áo quần ở chợ dân sinh trên địa bàn xã Anh Sơn Đông tấp nập người mua. Ảnh: T.P

Ở nhiều khu dân cư, niềm vui từ món quà Tết Độc lập cũng được biến thành những bữa cơm sum họp. Như nhóm 7 gia đình ở ngõ 54, đường Trần Trùng Quang, phường Vinh Lộc đã cùng nhau góp tiền tổ chức bữa cơm đoàn kết.

Anh Lê Duy Hùng (phường Vinh Lộc) chia sẻ: “Nhà nào có bao nhiêu góp bấy nhiêu, gom lại cũng gần 4 triệu đồng. Chúng tôi không thuê dọn cỗ ngoài mà tự đi chợ, tự nấu để vừa tiết kiệm, vừa gắn kết hàng xóm, láng giềng”.

Tại nhiều vùng quê, chợ búa cũng trở nên nhộn nhịp. Ở chợ Hoàng Mai (phường Hoàng Mai), chợ Mai Hùng (phường Quỳnh Mai) hay chợ Vân (xã Quỳnh Văn), cảnh kẻ bán, người mua tấp nập.

Hàng giày dép cũng sôi động không kém. Ảnh: T.P

Các mặt hàng thực phẩm tươi sống như thịt lợn, bò, gà, hải sản tiêu thụ tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Giá cả nhìn chung ổn định, chỉ riêng rau xanh và hải sản tăng nhẹ do nguồn cung hạn chế.

Theo khảo sát, thịt lợn ngon dao động 110.000 - 150.000 đồng/kg; thịt gà 110.000 - 130.000 đồng/kg; thịt bò 220.000 đồng/kg; tôm thẻ 150.000 - 200.000 đồng/kg; mực tươi 200.000 - 350.000 đồng/kg. Bà Nguyễn Thị Hồng - tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Mai Hùng cho biết: “Bình thường, mỗi ngày tôi bán khoảng 1,5 tạ thịt, nhưng dịp lễ này, số lượng tiêu thụ gấp 3 lần. Giá cả vẫn bình ổn, thịt ngon dao động từ 110.000 - 150.000 đồng/kg”.

Thực phẩm tươi sống đắt khách. Ảnh: T.P

Ngoài thịt, các loại hải sản như tôm thẻ, mực tươi cũng tiêu thụ mạnh, giá tăng nhẹ từ 150.000 - 350.000 đồng/kg. Rau xanh do ảnh hưởng thời tiết, nguồn cung giảm, giá cũng nhích lên so với ngày thường.

Sức mua tăng, tín hiệu tích cực cho thị trường

Không chỉ ở các chợ truyền thống, dịp lễ 2/9 năm nay, sức mua tại hệ thống siêu thị, cửa hàng quần áo, điện máy, gia dụng trên địa bàn Nghệ An cũng tăng mạnh. Tại một số tuyến phố trung tâm như Lê Hồng Phong, Nguyễn Văn Cừ, Quang Trung…, lượng khách ra, vào các cửa hàng thời trang, điện máy đông gấp 2 - 3 lần ngày thường. Nhiều đơn vị cho biết, doanh số bán lẻ trong 2 ngày (31/8 và 1/9) đã tăng trên 30 - 50% so với tuần trước.

Giá hải sản tăng nhẹ. Ảnh: T.P

Các chương trình kích cầu mua sắm, khuyến mãi lớn được tung ra đúng thời điểm càng tạo thêm lực hút. Từ thời trang, mỹ phẩm, giày dép đến đồ gia dụng, thiết bị điện tử đều có mức giảm từ 20 - 50%, kèm theo quà tặng tri ân nhân dịp lễ.

“Chúng tôi đã chuẩn bị hàng tồn kho từ trước, nên khi tung chương trình giảm giá, khách vào mua rất đông. So với tháng trước, lượng bán ra trong dịp 2/9 này tăng gấp đôi”, anh Nguyễn Duy Hiếu - chủ một showroom điện máy trên đường Quang Trung cho biết.

Các chương trình khuyến mãi đã kích cầu sức mua. Ảnh: T.P

Tuy nhiên, theo các nhà bán lẻ, yếu tố quan trọng hơn cả chính là tâm lý tiêu dùng đã có sự cải thiện. Khoản quà Tết Độc lập từ Chính phủ đã trở thành “cú hích” để nhiều gia đình mạnh dạn chi tiêu. Không chỉ mua sắm những mặt hàng thiết yếu như thực phẩm, quần áo cho con cái, nhiều người còn tranh thủ sắm sửa thêm đồ dùng gia đình, vốn trước đó còn cân nhắc vì e ngại chi phí.

Thực tế cho thấy, ở nhiều cửa hàng thời trang, lượng khách chọn mua theo nhóm gia đình khá lớn. Chị Nguyễn Thị Thúy (phường Vinh Phú) chia sẻ: “Cả nhà vừa nhận được tiền quà Tết, tôi tranh thủ dẫn các con đi mua sắm quần áo mới. Bình thường mua lẻ một vài bộ, nhưng dịp này vừa có tiền, vừa được khuyến mãi nên tôi mua nhiều hơn”. Sự thay đổi trong hành vi mua sắm này được giới kinh doanh nhận định là tín hiệu tích cực, cho thấy niềm tin của người tiêu dùng đã được khôi phục phần nào.

Doanh thu của các cửa hàng tăng mạnh trong dịp lễ 2/9. Ảnh: T.P

Bên cạnh sức mua tại đô thị, thị trường ở các vùng nông thôn cũng chứng kiến mức tiêu thụ tăng mạnh. Không chỉ thực phẩm tươi sống, mà các mặt hàng phục vụ sinh hoạt, học tập cho học sinh như đồ dùng học tập, xe đạp, cặp sách cũng bán chạy.

Theo các chuyên gia kinh tế, mức tăng sức mua trong dịp lễ 2/9 mang nhiều ý nghĩa. Trước hết, đây là dịp thử sức quan trọng đối với thị trường bán lẻ sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của thiên tai, mưa bão. Khi doanh số bán lẻ tăng mạnh, nó không chỉ giúp tiểu thương, doanh nghiệp cải thiện thu nhập, mà còn góp phần kích thích sản xuất, lưu thông hàng hóa.

Tất cả các mặt hàng đều có chương trình khuyến mãi nhân dịp lễ Tết Độc lập. Ảnh: T.P

“Nếu duy trì được tâm lý tích cực này, thị trường bán lẻ Nghệ An trong những tháng cuối năm sẽ còn sôi động hơn. Người dân đã sẵn sàng mở hầu bao khi có cơ hội, còn doanh nghiệp thì chủ động tung ra chương trình ưu đãi, khuyến mãi. Đây là vòng xoay tích cực, tạo đà cho kinh tế địa phương khởi sắc”, ông Nhâm Sỹ Thành - Giám đốc siêu thị Lotte Mart Vinh cho biết.