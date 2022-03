Nghệ An: Tái diễn tình trạng xe vượt tuyến hoạt động sai quy định

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện tại ngoài tuyến xe buýt từ TP. Vinh lên đến Con Cuông, tuyến QL7A còn có khoảng 30 phương tiện vận tải khách cố định đăng ký hoạt động.

Những năm gần đây, trước tình trạng xe khách không đăng ký tuyến cố định nhưng chạy vượt tuyến, tranh giành khách, gây mất trật tự an toàn giao thông, phía Sở GTVT Nghệ An cũng đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với những phương tiện do tỉnh cấp phép và gửi văn bản đề nghị thu hồi phù hiệu tới Sở GTVT của các tỉnh có xe vi phạm.