Nghệ An: Tai nạn giao thông giảm trong 6 ngày Tết

(Baonghean.vn) - Theo Công an Nghệ An, trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông, giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm trước.