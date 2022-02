Nghệ An: Tâm điểm mới trên thị trường địa ốc nhờ nền giá hợp lý

Sức hút của vùng đất mới



Sở hữu tiềm năng dồi dào nhưng thị trường bất động sản Nghệ An được đánh giá là “khởi động” chậm hơn so với một số tỉnh, thành khác. Tuy nhiên, đây lại chính là lợi thế ở thời điểm hiện tại và trong tương lai của vùng đất xứ Nghệ khi dư địa tăng trưởng còn lớn.

Theo thống kê, dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, các chỉ số kinh tế của Nghệ An năm 2021 vẫn ở mức tốt. Cụ thể, năm 2021, mức tăng trưởng của Nghệ An tăng 6,2%. Năng lực thu hút vốn đầu tư của Nghệ An bắt đầu tăng lên khi tỉnh này đứng thứ 2 cả nước về thu hút FDI trong tháng 1/2022. Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu giai đoạn 2021-2025, thu hút từ 550 - 600 dự án với tổng mức đầu tư 130 - 150 nghìn tỷ đồng.

Báo cáo mới đây của Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng ghi nhận, Nghệ An là một trong những tỉnh chiếm thị phần bất động sản công nghiệp lớn nhất khu vực miền Trung. Trong khi nhiều tỉnh đang đối mặt với tình trạng khan hiếm “room” quỹ đất dành cho phát triển công nghiệp thì một số cụm công nghiệp Nghệ An vẫn còn dư quỹ đất lớn. Để bổ sung thêm nguồn cung, hàng loạt các khu công nghiệp tại Nghệ An đang được triển khai. Quá trình lấp đầy của các khu công nghiệp là tín hiệu dự báo sự sôi động của thị trường bất động sản Nghệ An.

Bất động sản Nghệ An, tâm điểm mới của thị trường trong năm 2022. Ảnh: Phối cảnh dự án KĐT Nidco Thịnh Lợi - Vinh Park River.

Ở góc độ đánh giá về lợi thế chi phí vốn, so với các khu vực có cùng tiềm năng, giá bất động sản tại Nghệ An vẫn còn thấp. Nguyên nhân là do trong khi các tỉnh khác trải qua các "trận" sốt đất thì Nghệ An, đặc biệt khu vực thành phố Vinh, giá đất vẫn đang giữ ở mức thấp.



Tuy nhiên, mức giá thấp này sẽ không duy trì lâu bởi đến tính đến thời điểm hiện tại, rất nhiều "ông lớn" bất động sản đã và đang đổ bộ vào Nghệ An. Đồng thời là lợi thế về sự phát triển kinh tế cũng giúp nơi đây trở thành tâm điểm đầu tư mới của thị trường.

KĐT Nidco Thịnh Lợi - Vinh Park River - Tâm điểm của bất động sản xứ Nghệ



Cũng như sự chuyển động của các thị trường bất động sản truyền thống, dòng tiền đầu tư tại Nghệ An có xu hướng xê dịch sang khu vực vùng ven thành phố Vinh. Sức nóng của bất động sản ven thành phố Vinh đến từ thông tin “trình làng” của khu đô thị mới Vinh Park River. Dự án có quy mô hơn 13,17ha, được bao bọc bởi 2 dòng sông Lam và sông Cầu Gãy, được phát triển bởi MBLand – Đơn vị phát triển dự án uy tín với hàng chục dự án lớn trải dài trên khắp cả nước

Vinh Park River là khu đô thị sinh thái phía Nam thành phố Vinh, lấy cảm hứng công viên Bách Thảo. Dự án với không gian sống xanh nổi bật nhờ sở hữu hơn 1.600 cây xanh, 37 tiện ích và hàng chục hecta mặt nước



Hình ảnh thực tế của KĐT Vinh Park River đang dần thành hình với tiến độ xây dựng thần tốc.

Dự án cung ứng ra thị trường 3 dòng sản phẩm chính là liền kề, biệt thự và shophouse với pháp lý sở hữu lâu dài. Đặc biệt, với trí nằm trên trục đường quốc lộ 46C, cạnh khu du lịch tâm linh Đền Ông Hoàng Mười với lưu lượng khách lớn trải dài quanh năm, dãy shophouse 2 mặt tiền thiết kế thông minh của khu đô thị Vinh Park River sẽ sớm trở thành tuyến phố thương mại với chuỗi nhà hàng, quán cafe…sầm uất, trở thành tâm điểm kinh doanh, mua sắm và giải trí của cư dân trong khu vực cũng như khách du lịch.



Theo đánh giá của giới đầu tư, sức nóng của thị trường bất động sản vùng ven thành phố Vinh không chỉ đến từ sản phẩm đánh trúng và đúng vào thị hiếu của khách hàng mà còn đến từ lợi thế sinh lời của khu vực này. Chính mức giá ở ngưỡng hợp lý, hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại, sự xuất hiện của dự án quy mô hiện đại cộng với nhu cầu thực tìm kiếm không gian sống mới sinh thái… khiến cho đất vùng ven nóng sốt hơn khu vực đất nội đô nhờ biên độ kéo dãn lợi nhuận cao.



Mặt khác, khi quỹ đất sạch nội đô đã cạn kiệt thì chỉ có vùng ven mới đáp ứng được yêu cầu phát triển khu đô thị quy mô lớn, hiện đại. Tất yếu của sự đổi thay hạ tầng là mức giá bất động sản gia tăng . Nằm ngay trung tâm đón đầu quy hoạch mở rộng thành phố Vinh về phía Nam, Vinh Park River hưởng trọn tiềm năng tăng giá vượt trội.



Trong bối cảnh các thị trường khác đều có mức giá cao, tiềm năng tăng giá không còn nhiều, Nghệ An nói chung và KĐT Vinh Park River nói riêng trở thành tâm điểm thu hút nhà đầu tư.



Xu hướng kiếm tìm và quan tâm của nhà đầu tư, khách hàng có nhu cầu ở thực với khu đô thị Vinh Park River sẽ còn tiếp tục gia tăng khi thị trường Nghệ An đang ở giai đoạn đầu của chu kỳ tăng trưởng bất động sản. Hơn nữa, ngoài nhu cầu ở thực và thu dòng tiền thực từ kinh doanh, nhiều nhà đầu tư xuống tiền vào Vinh Park River để chờ đợi các nhịp tăng giá của các sản phẩm theo bức tranh chung của thị trường và tiến độ của dự án.