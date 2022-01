Nghệ An tạm dừng bắn pháo hoa và tổ chức các loại hình lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán

Theo Chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, công điện của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và Lễ hội Xuân năm 2022.

Trong đó, yêu cầu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần; dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; bảo đảm người dân đón Tết vui tươi, an toàn.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong ảnh, hội cồng chiêng tại Lễ hội Hang Bua (Quỳ Châu). Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ; tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, vật tư y tế, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống xảy ra; thường xuyên đánh giá, cập nhật thông tin, cấp độ dịch trên Cổng thông tin Covid-19 tỉnh và Bộ Y tế.



Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật, sai phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền quản lý.



Quán triệt, thực hiện nghiêm việc không tổ chức đi thăm, chúc Tết, tặng quà đối với các lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức, không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động trái quy định..., không tham gia các hoạt động mê tín, dị đoan; dành thời gian đi thăm hỏi các gia đình chính sách, các hộ nghèo, các gia đình bị ảnh hưởng do dịch bệnh, thiên tai.



Về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong mùa Đông - Xuân. Chủ động các phương án đáp ứng với các cấp độ dịch Covid-19 nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly và điều trị phù hợp ngay khi phát hiện ca bệnh. Triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đúng tiến độ cung ứng vắc xin; Chuẩn bị sẵn sàng các trạm y tế lưu động tại các khu vực có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh chỉ đạo hoạt động Trạm y tế lưu động xã Nghi Phú, thành phố Vinh. Ảnh: Thành Chung

Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm.



Các bệnh viện, cơ sở y tế phải duy trì hoạt động, ứng trực 24/24 giờ; có phương án đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị để ứng phó với các tình huống khẩn cấp xảy ra. Đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, tăng giá hàng loạt.



Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung cũng yêu cầu các sở, ngành, các địa phương triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán; chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, thủy sản, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19 để ổn định sản xuất.

Triển khai kịp thời công tác đảm bảo chính sách đối với người có công với cách mạng và công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Quan tâm, hỗ trợ kịp thời đối với đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt... bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều có quà và được nhận quà trước Tết.

Trao quà Tết cho người lao động. Ảnh: tư liệu

Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác điều tiết, tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp tết Nguyên đán; Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch phối hợp với các sở, ngành, các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, yêu cầu về công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với các hoạt động văn hóa, lễ hội trên địa bàn tỉnh theo các văn bản, chỉ đạo của Trung ương.



Công an tỉnh, BCH Quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng chủ động nắm chắc tình hình, có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và đối tượng chống đối, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống./.