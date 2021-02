Nghệ An tạm dừng các hoạt động ngoài nhà trường, kể cả dạy thêm, học thêm

Theo đó, để đáp ứng mục tiêu kép bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên phòng, chống dịch và hoàn thành kế hoạch năm học 2020 - 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục yêu cầu các nhà trường, các Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm Tin học, Ngoại ngữ, Kỹ năng sống tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện Bộ tiêu chí trường học an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 của ngành Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.



Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực, tổng dọn vệ sinh, lau chùi, tẩy trùng trường lớp, các thiết bị dạy học, đồ chơi cho trẻ và tăng cường trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học như: máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang. Tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch; thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế).

Ngày hôm nay, một số trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã yêu cầu học sinh đeo khẩu trang. Ảnh: MH

Các nhà trường hướng dẫn thực hiện việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách nơi công cộng. Đồng thời, khuyến khích học sinh đeo khẩu trang trong lớp học, rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn đối với toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và khách đến liên hệ công tác.

Ngoài ra, lãnh đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và sinh viên đã đi đến tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và các vùng có dịch (nếu có), từ ngày 14/01/2021 trở lại đây. Các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân C-19 (F1, F2) phải thực hiện khai báo y tế tại y tế địa phương để được hướng dẫn cách ly y tế theo quy định; đồng thời khai báo ứng dụng Bluezone; cập nhật ngay trên ứng dụng App “An toàn COVID-19” .

Trong trường hợp phát hiện các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học, báo cáo ngay cơ quan Y tế địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo, để cùng có biện pháp phối hợp xử lý.

Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác đảm bảo phòng, chống dịch bệnh tại các bếp ăn tập thể. Ảnh: MH

Sở Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các nhà trường cần tạm dừng các hoạt động giáo dục ngoài nhà trường kể từ ngày 31/01/2021 cho đến khi có thông báo mới. Trong nhà trường không tổ chức các hoạt động giáo dục tập trung đông người.

Liên quan đến nội dung này, ông Nguyễn Trọng Hoàn – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết: Trước mắt, từ ngày 31/01/2021 tất cả các hoạt động dạy thêm và hoạt động ngoại khóa ngoài nhà trường phải dừng tổ chức nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

Do tình hình dịch bệnh có thể kéo dài nên các trường cũng phải chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch, chủ động triển khai tổ chức dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường để thực hiện chương trình phòng, chống và ứng phó kịp thời khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.