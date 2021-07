Nghệ An: Tạm dừng các tuyến vận tải khách đối với toàn bộ phía Nam và thêm 5 tuyến phía Bắc

Rất nhiều xe giường nằm chạy tuyến Vinh - Hà Nội và các tỉnh phía Bắc tại Bến xe bắc Vinh đã phải nằm dài tại bến cả tháng nay. Ảnh: Tiến Đông Ngoài việc tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Nghệ An đi đến 15 tỉnh, thành phố trong cả nước: Lai Châu, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Lâm Đồng, Bình Phước, Phú Yên, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh, Sở GTVT Nghệ An đã tiếp tục có văn bản điều chỉnh hoạt động vận tải hành khách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Sở GTVT Nghệ An bổ sung việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh gồm: xe tuyến cố định, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch, từ Nghệ An đi, đến các tỉnh, thành phố: Cao Bằng, Thái Nguyên, Sơn La, Hải Phòng, Nam Định và tất cả các tỉnh, thành phố phía Nam kể từ ngày 19/7 cho đến khi có thông báo mới.



Ngoài 15 địa phương đã công bố trước đó, Sở GTVT Nghệ An tiếp tục thông báo tạm dừng vận tải hành khách đi, đến Nghệ An đối với 5 tỉnh, thành phố và toàn bộ các tỉnh, thành phố phía Nam từ ngày 19/7. Ảnh: Tiến Đông Đối với hoạt động vận tải hành khách nội tỉnh từ TP.Vinh đi các huyện, thị xã và ngược lại thì được cấp phép hoạt động trở lại, trừ các địa phương đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo ông Nguyễn Viết Hùng - Trưởng phòng Vận tải, Sở GTVT Nghệ An thì, ngoài việc bổ sung thêm danh sách các địa phương phải tạm dừng vận tải hành khách đi, đến Nghệ An, Sở cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải phải thực hiện nghiêm các biện pháp, phòng, chống dịch Covid-19 theo như các văn bản mà Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đã ban hành.