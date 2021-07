Nghệ An tạm dừng tuyến vận tải hành khách đi, đến 15 tỉnh, thành

Ngày 7/7/2021, Sở GTVT Nghệ An đã có Văn bản số 2238/SGTVT-VT nêu rõ: Kể từ ngày 7/7/2021 cho đến khi có văn bản mới, tiếp tục tạm dừng tất cả các phương tiện vận tải hành khách từ Nghệ An đi đến các tỉnh, thành phố: Lai Châu, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Lâm Đồng, Bình Phước, Phú Yên, Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, do một số đơn vị vận tải vẫn cố tình vi phạm, vì thế ngày 14/7/2021 Sở GTVT Nghệ An tiếp tục có Văn bản số 2356/SGTVT-VT về việc tăng cường kiểm soát và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách để thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, Sở GTVT Nghệ An quyết định tiếp tục tạm dừng hoạt động vận tải hành khách từ Nghệ An đi, đến 15 tỉnh, thành phố nói trên và các địa phương đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Lực lượng CSGT kiểm tra xe khách khi đi qua cầu Bến Thủy 1. Ảnh: Tiến Đông

Ông Hoàng Phú Hiền - Giám đốc Sở GTVT Nghệ An cho biết: Ngoài việc xử lý nghiêm những trường hợp xe khách vi phạm. Sở cũng đã gửi văn bản đến các Sở GTVT ở các tỉnh khác để phối hợp xử lý, đồng thời gửi văn bản cho Công an tỉnh và UBND các huyện để tăng cường phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý đối với những trường hợp cố tình đưa người từ các vùng có dịch về địa phương.

Cũng theo ông Hiền, hiện tại Sở đang giao cho Phòng Vận tải tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 để có những sự điều chỉnh phù hợp, kịp thời.