Nghệ An tăng 2 bậc, vào tốp 6 thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất cả nước 9 tháng đầu năm 2023

Trong 9 tháng đầu năm 2023, 102 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư tại Việt Nam; trong đó, Singapore dẫn đầu với hơn 3,98 tỷ USD; Trung Quốc đứng thứ 2 với 2,92 tỷ USD; Nhật Bản đứng thứ 3 với gần 2,9 tỷ USD; tiếp theo là Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan,...

Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 54 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 9 tháng đầu năm 2023. Xét về số dự án, Trung Quốc dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 21,2%). Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 26,7%).

Hà Nội dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,53 tỷ USD, chiếm gần 12,5% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng gấp 2,46 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Hải Phòng xếp thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 2,21 tỷ USD, chiếm 10,9% tổng vốn đầu tư cả nước, tăng 82,4% so với cùng kỳ. TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,955 tỷ USD, đứng thứ 3 cả nước.

Bắc Giang thu hút được hơn 1,763 tỷ USD đứng thứ 4/63 tỉnh, thành. Bình Dương với hơn 1,382 tỷ USD đứng thứ 5 cả nước.

So với tháng 8/2023, Nghệ An vươn lên 2 bậc, xếp thứ 6/63 tỉnh, thành cả nước thu hút vốn FDI nhiều nhất trong 9 tháng đầu năm nay.

Cụ thể, theo Cục Đầu tư nước ngoài, Nghệ An đã cấp mới cho 14 dự án với tổng số vốn FDI hơn 1,015 tỷ USD và điều chỉnh tổng vốn đầu tư cho 7 dự án FDI với tổng mức là 256,79 triệu USD. Tổng cộng cả dự án đầu tư mới và tăng vốn, Nghệ An thu hút được hơn 1,272 tỷ USD, tăng 221,8% so với cùng kỳ năm 2022.