Nghệ An tăng cường biện pháp phòng dịch Covid-19 dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm

(Baonghean.vn) - Dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm, nhu cầu du lịch và đi lại tăng cường, dịch bệnh dễ dàng bị phát tán, lây nhiễm. Trong khi đó, Covid-19 lại đang có diễn biến hết sức phức tạp.

Diễn biến phức tạp

Trung Quốc vừa đưa ra thông báo nước này đã ghi nhận 59.938 ca tử vong liên quan đến Covid-19 từ ngày 8/12/2022 đến ngày 12/1. Đây là lần đầu nước này công bố thống kê về số ca tử vong liên quan Covid-19 kể từ khi dỡ bỏ các biện pháp chống dịch vào tháng trước. Ông Tiêu Nhã Huy, lãnh đạo cơ quan phụ trách các vấn đề y học của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, nói rằng những cơ sở chăm sóc y tế trên cả nước đã ghi nhận 5.503 ca tử vong vì suy hô hấp do mắc Covid-19 trong hơn một tháng qua.

Trong cùng giai đoạn, Trung Quốc cũng ghi nhận 54.435 bệnh nhân mắc Covid-19 tử vong nhưng vì có bệnh nền nguy hiểm, trong đó có ung thư và các vấn đề về tim mạch.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc tháng trước thông báo cơ quan này chỉ thống kê trường hợp tử vong vì suy hô hấp vào tổng số ca bệnh nhân Covid-19 tử vong. Quyết định được đưa ra sau khi Trung Quốc nới hàng loạt biện pháp hạn chế dịch bệnh lây lan, chuyển dịch khỏi chiến lược "Không Covid". Một số quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế, trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã bày tỏ lo ngại Trung Quốc thiếu chia sẻ thông tin chi tiết về tình hình dịch bệnh ở nước này. Truyền thông quốc tế cũng tiết lộ nhiều trường hợp bệnh viện, nhà tang lễ ở Trung Quốc rơi vào tình cảnh quá tải vì số ca bệnh, ca tử vong tăng vọt.

Một số nước, trong đó có Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, còn áp dụng biện pháp kiểm soát nhập cảnh đối với người đến từ Trung Quốc như yêu cầu hành khách phải có xét nghiệm âm tính Covid-19 trước khi khởi hành.

Theo lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, ngày 4/01/2023, WHO đã xác nhận XBB.1.5 có “lợi thế tăng trưởng” mạnh nhất so với tất cả các biến thể phụ đang thống trị khác của Omicron. Hiện nay biến thể phụ của Omicron XBB.1.5 đang có xu hướng gia tăng ở Mỹ và nhiều quốc gia khác trên thế giới, dự báo tình hình dịch bệnh sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp thời gian tới, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các làn sóng dịch bệnh do biến thể mới.

Phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Văn Thương cho rằng, trong thời gian tới là dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội, nhu cầu giao thương du lịch tăng cao và đặc biệt từ ngày 8/1/2023, Trung Quốc sẽ thực thi phương án B trong việc khống chế dịch bệnh viêm phổi Covid-19 với sự điều chỉnh trong chính sách phòng chống dịch và xuất nhập cảnh. Cùng với đó thời tiết giai đoạn giao mùa thay đổi bất thường là điều kiện thuận lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm lây lan, có thể gia tăng số mắc, nhất là với nhóm trẻ em có sức đề kháng yếu và người cao tuổi có bệnh lý nền, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các bệnh dịch đường hô hấp, dẫn đến nguy cơ dịch chồng dịch.

Tại Nghệ An những ngày gần đây không ghi nhận ca nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, phần đông những người có triệu chứng như mắc COVID-19 hiện nay không xét nghiệm, không khai báo y tế, có bệnh tự điều trị... Con số ca mắc mới vì thế khó có thể thống kê và công bố chính xác.

Thông tin COVID-19 đang quay trở lại với những biến chủng mới như XBB.1.5 và tốc độ lây lan mạnh đã được nhiều quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc cảnh báo. Trung Quốc dù đã quyết định mở cửa cho du khách và xuất nhập cảnh nhưng cũng thừa nhận số ca mắc đang cao và tăng liên tục. Nhật Bản cũng đang "đau đầu" với tình trạng có ngày tới 300 người tử vong vì mắc COVID-19.

Trung Quốc mở cửa sát Tết Nguyên đán. Du lịch các nước chuẩn bị đón du khách từ đất nước đông dân nhất và có số ca nhiễm còn cao. Niềm tin hy vọng phục hồi kinh tế, bắt đầu từ du lịch và giao thương, điều này rõ rồi. Nhưng không thể chủ quan xem thường các biến chủng mới. Đặc biệt tại Nghệ An, một số địa phương như Tương Dương có rất đông lao động đang làm việc tại Trung Quốc về quê ăn Tết.

Triển khai nhiều biện pháp

Trước diễn biến phức tạp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long vừa có văn bản về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch dịp tết Nguyên đán và mùa lễ hội 2023. Trong đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu phải tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu để phát hiện trường hợp nghi ngờ, mắc COVID-19 để xử lý kịp thời, đặc biệt các đối tượng nhập cảnh từ các khu vực đang bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới, nguy hiểm của vi rút SARS-CoV-2; đẩy mạnh giám sát tại cộng đồng, tại các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm sớm phát hiện sớm các ổ dịch, chùm ca bệnh có diễn biến, đặc điểm bất thường; chủ động, phối hợp với các Viện Vệ sinh dịch tễ/Pasteur, các bệnh viện có khả năng xác định biến thể mới của COVID-19 lấy mẫu giám sát, nghiên cứu phát hiện biến thể/biến chủng mới và đánh giá nguy cơ dịch bệnh.

Tiếp tục thúc đẩy việc tiêm vắc xin phòng bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo đúng kế hoạch đề ra theo yêu cầu của Chính phủ, cần quan tâm nhóm người có nguy cơ cao, nhất là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người suy giảm miễn dịch,...trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi. Rà soát, cập nhật các thông điệp và tăng cường truyền thông về phòng, chống dịch bệnh tại các cửa khẩu, các cơ sở y tế, cơ sở lưu trú khách du lịch và cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức người dân với thông điệp thực hiện 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch theo khuyến cáo Bộ Y tế.

Chuẩn bị sẵn sàng thực hiện công tác phân luồng, thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19; đảm bảo đủ thuốc, thiết bị, hóa chất, sinh phẩm phòng, chống dịch; có các phương án đáp ứng với các tình huống dịch bệnh, trong đó các địa phương chỉ đạo các cơ sở nhận khách lưu trú bố trí nơi cách ly cho trường hợp khách du lịch nhập cảnh bị mắc COVID-19 thể nhẹ và vừa, không cần nhập viện.

Về phía Sở Y tế, đơn vị này những ngày qua cũng đã ban hành hàng loạt văn bản về tăng cường phòng chống dịch dịp Tết. Sở Y tế đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Vinh và các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 trong công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 và tiêm vắc xin phòng COVID-19; tuyệt đối không lơ là, chủ quan gây ảnh hưởng đến kết quả công tác phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch, đặc biệt tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về tác dụng, hiệu quả của vắc xin trong ngăn ngừa bệnh nặng, tử vong, khuyến khích, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch;

Các cơ sở y tế có nhiệm vụ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, nhất là sự xuất hiện của các biến thể mới của COVID-19, thường xuyên đánh giá, phân tích tình hình và các yếu tố nguy cơ; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra của dịch; kịp thời cập nhật, bổ sung các hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ các địa phương trong phòng, chống dịch COVID-19.