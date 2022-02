Nghệ An: Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau dịp Tết

1 ngày 1.641 ca nhiễm mới

Trong ngày 07/02, toàn tỉnh ghi nhận 1.641 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 330 ca cộng đồng. Đây là số ca ghi nhận cao nhất trong vòng 24 giờ ở Nghệ An từ trước tới nay. Các địa phương có ca F0 tăng nhanh bao gồm: Thành phố Vinh, huyện Yên Thành, huyện Diễn Châu, huyện Quỳnh Lưu, huyện Hưng Nguyên, huyện Nghi Lộc, huyện Thanh Chương, thị xã Cửa Lò…

Thông tin từ Sở Y tế Nghệ An: Dịch bệnh trên địa bàn tỉnh có nhiều diễn biến phức tạp với tổng số ca ghi nhận là. Riêng từ ngày 29/01/2022 (29 Tết) đến 06/02/2022 (mùng 06 Tết) ghi nhận 3.162 ca mắc. Giai đoạn sau Tết, số ca mắc có chiều hướng tăng nhanh (riêng từ ngày 29/1-31/1 ghi nhận 934 ca chiếm 29,5%; từ ngày 04/2 - 06/2 ghi nhận 1.683 ca chiếm 53,2%)… Trên địa bàn tỉnh không có xã cấp 4; có 03 xã cấp 3 (xã Thanh Hòa, xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương; xã Châu Kim, huyện Quế Phong); có 24 xã cấp 2 và 433 xã cấp 1.

Test nhanh Covid-19. Ảnh: Thành Cường

Theo Dược sĩ Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An: Các ca nhiễm có xu hướng gia tăng do số lượng người dân trở về từ các vùng dịch gia tăng, mật độ giao lưu, mua sắm tết tăng cao. Trong 03 ngày đầu năm (Âm lịch) lưu lượng người dân đi lại giảm, số lượng người dân có triệu chứng nhẹ đến khám tại các cơ sở khám chữa bệnh giảm. Tuy nhiên, trong 03 ngày cuối kỳ nghỉ lễ, người dân có nhu cầu xét nghiệm để trở lại làm việc gia tăng; một bộ phận ca bệnh bắt đầu xuất hiện triệu chứng được ghi nhận do có yếu tố tiếp xúc nguồn lây trong cộng đồng vào dịp trước và trong dịp Tết.