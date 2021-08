Nghệ An tăng cường các biện pháp phòng dịch trong khu công nghiệp

Ngày 21/8, Sở Y tế Nghệ An có văn bản gửi Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở Công Thương và UBND các huyện, thành, thị về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh huyện Yên Thành vừa phát hiện 2 công nhân của một công ty may có hơn 1.200 lao động bị nhiễm Covid-19 mà không rõ nguồn lây. Công ty này nằm trong Khu công nghiệp Yên Thành.

Để ngăn chặn và xử lý kịp thời nguy cơ lây nhiễm trong các cơ sở sản xuất và khu công nghiệp, Sở Y tế Nghệ An đề nghị các địa phương và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các hướng dẫn, văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch và Bộ Y tế đã ban hành.

Công ty may MLB ở Yên Thành vừa phát hiện 2 công nhân nhiễm Covid-19 không rõ nguồn lây. Ảnh: TH

Ngoài ra, các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp phải thực hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá. Căn cứ kết quả kiểm tra, đánh giá để xem xét quyết định cho phép bộ phận, dây chuyền, phân xưởng hoặc toàn bộ cơ sở có được tiếp tục sản xuất hoặc tạm dừng.

Nhà ăn của một công ty may. Ảnh: TH

Sở Y tế đề nghị Sở Công Thương phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các huyện, thành, thị chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp tục đánh giá an toàn Covid-19, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch và cập nhật trên bản đồ an toàn Covid-19. Kiên quyết yêu cầu tạm dừng hoặc tham mưu UBND tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch.