Kinh tế Nghệ An tăng cường các giải pháp thu ngân sách cuối năm Từ nay đến cuối năm, ngành Thuế Nghệ An phát huy tối đa các giải pháp triển khai công tác quản lý thuế, phấn đấu đạt kết quả cao nhất dự toán thu ngân sách Nhà nước năm 2024.

Cán bộ Cục Thuế thành phố Vinh hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: Văn Trường

Thu ngân sách đạt 104,8% dự toán

Chi cục Thuế Bắc Nghệ II phụ trách địa bàn 2 huyện Diễn Châu, Yên Thành, mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng chi cục đã thực hiện tốt công tác thu ngân sách, 9 tháng đầu năm ước thực hiện được 718 tỷ đồng, đạt 132% dự toán Pháp lệnh, 100,4% dự toán HĐND, bằng 158% so với cùng kỳ.

Để đảm bảo nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước từ nay đến cuối năm, Chi cục Thuế Bắc Nghệ II đã thực hiện các giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hỗ trợ, tư vấn chính sách, pháp luật về thuế cho doanh nghiệp, người dân trên địa bàn, đặc biệt là các luật thuế mới sửa đổi, bổ sung; triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách miễn, giảm thuế, tháo gỡ khó khăn.

Tăng cường công tác kiểm tra việc kê khai, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để kịp thời bổ sung các khoản phát sinh nhằm tăng thu vào ngân sách. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương thực hiện hiệu quả các biện pháp chống thất thu ngân sách trong lĩnh vực xây dựng cơ bản vãng lai, kinh doanh vận tải, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí trên địa bàn, đảm bảo việc thu thuế thực chất, khách quan, công bằng và hiệu quả.

Ngành chế biến gỗ ở Nghệ An đang gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Văn Trường

Thực hiện phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan (Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Tòa án, Công an, các cơ quan, đơn vị có liên quan) để thực hiện các biện pháp đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ thuế; tổng hợp báo cáo UBND huyện các khoản nợ thuế không có khả năng thu để có biện pháp xử lý phù hợp theo quy định của pháp luật, phấn đấu xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế không có khả năng thu.

Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các đơn vị liên quan hàng tháng thống kê, đánh giá tình hình phát triển, thành lập mới, giải thể, phá sản của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn để lập bộ và bộ thuế phi nông nghiệp đầy đủ, kịp thời tránh sai sót, chậm trễ để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện...

Theo báo cáo của Cục Thuế Nghệ An, 9 tháng đầu năm 2024, cơ bản các nhiệm vụ công tác thuế hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An 9 tháng đầu năm 2024 thực hiện được 16.671 tỷ đồng, đạt 104,8% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An giao, bằng 143,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Sản xuất xi măng ở Nghệ An cũng đối mặt với khó khăn thách thức. Ảnh: Văn Trường

Theo đó, thu nội địa đạt 15.462 tỷ đồng, đạt 106,4% dự toán và bằng 142,8% so với cùng kỳ năm 2023; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 1.199 tỷ đồng, đạt 92,2% dự toán, bằng 151,5% cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, có 9/16 khoản thu nội địa đạt 100% dự toán gồm: Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương đạt 121 tỷ đồng, đạt 101% dự toán và bằng 129% so với cùng kỳ năm 2023.

Thu cổ tức, lợi nhuận được chia ước thực hiện 132 tỷ đồng, đạt 300% dự toán và bằng 54% so với cùng kỳ năm 2023. Thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước ước thực hiện 135 tỷ đồng; đạt 104% dự toán và bằng 94% so với cùng kỳ năm 2023. Thu khác ngân sách đạt 553 tỷ đồng, đạt 138% dự toán và bằng 106% so với cùng kỳ năm 2023. Đặc biệt, thu tiền sử dụng đất đạt 6.394 tỷ đồng, đạt 140% dự toán và bằng 218% so với cùng kỳ năm 2023.

Có 16/21 địa phương vượt 100% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An giao. Một số địa phương đạt tỷ lệ cao như: TX. Cửa Lò đạt 220%, huyện Nghi Lộc đạt 197%, huyện Nam Đàn đạt 188%...

Tuy nhiên, cũng theo báo cáo: Cơ cấu thu chưa thật sự bền vững, trong đó, thu từ tiền sử dụng đất vẫn còn chiếm tỷ trọng lớn, chiếm 38,3% tổng thu ngân sách Nhà nước, thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh chiếm tỷ trọng chưa cao, chiếm 33% thu ngân sách Nhà nước. Loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu tiền xổ số kiến thiết thì thu nội địa đạt được 9.068 tỷ đồng, đạt 90,9% dự toán và bằng 114,9% cùng kỳ năm 2023. Tính đến ngày 31/8/2024, con số nợ là 3.314 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Số doanh nghiệp hoạt động trở lại giảm, số lượng doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động tăng so với cùng kỳ năm 2023.

Tập trung nhiệm vụ 2 tháng cuối năm

Để phấn đấu thu ngân sách Nhà nước năm 2024 đạt hơn 23.000 tỷ đồng, tỉnh Nghệ An yêu cầu tập trung các giải pháp tăng cường thu ngân sách Nhà nước trong 2 tháng còn lại cuối năm; đồng thời, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách phù hợp, nhất là về tài chính, tiền tệ, an sinh xã hội để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, góp phần tạo nguồn thu ổn định, vững chắc cho ngân sách Nhà nước.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế, Hải quan nắm chắc nguồn thu, nhất là các địa bàn. Chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách, khai thác nguồn thu, đôn đốc, xử lý nợ thuế, nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, tập trung vào các doanh nghiệp trọng điểm, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách Nhà nước.

Sản xuất viên nén ở huyện Thanh Chương. Ảnh: Văn Trường

UBND tỉnh giao Cục Thuế Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030, hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục về thuế; tiếp tục duy trì và mở rộng việc cung cấp các dịch vụ thuế điện tử, thực hiện điện tử hóa, số hóa các khâu trong công tác quản lý thuế; nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với công tác quản lý thuế của cơ quan thu.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng quản lý kê khai, kế toán thuế bằng hình thức điện tử, tăng cường công tác quản lý hoàn thuế, đẩy mạnh tiến độ xử lý hồ sơ hoàn thuế giá trị giá tăng, kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách, pháp luật...

Cục Thuế Nghệ An đã tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, thực hiện rà soát, điều chỉnh, phân loại nợ thuế kịp thời theo đúng tính chất nợ; giám sát tình hình kê khai nộp thuế bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp đầu mối, thương nhân phân phối, đại lý kinh doanh xăng, dầu, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với cửa hàng kinh doanh, bán lẻ xăng, dầu nhằm chống thất thu thuế bảo vệ môi trường…