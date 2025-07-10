Pháp luật Nghệ An tăng cường 'chặn cung', 'giảm cầu' ma túy trong tình hình mới Tội phạm ma túy đang ngày càng biến tướng với nhiều thủ đoạn tinh vi, từ ngụy trang trong hàng hóa vận chuyển quốc tế cho đến lợi dụng không gian mạng để rao bán công khai. Thực tiễn đó đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cấp, ngành và toàn dân trong công tác phòng, chống ma túy, nhằm vừa chặn đứng nguồn cung, vừa giảm thiểu nhu cầu sử dụng.

Nhiều thủ đoạn mới

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa xuyên biên giới của người dân càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên, từ đây các đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia ngày càng xuất hiện nhiều, với thủ đoạn che giấu, vận chuyển vô cùng tinh vi.

Ngày 12/9/2025 vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia qua đường hàng không từ nước Pháp về Việt Nam, bắt 2 đối tượng, thu giữ 21 kg ma túy dạng Ketamin (4 túi ni lông bên trong thùng xốp có khối lượng 4 kg, 34 hộp dán nhãn sữa nước ngoài với khối lượng 17 kg) và một số vật chứng liên quan.

Đối tượng H.Q.A và L.T.A.T cùng số tang vật bị cơ quan chức năng bắt giữ. Ảnh: tư liệu

Trước đó, vào tháng 8/2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện 2 đối tượng là H.Q.A (SN 2003), trú tại thôn 5, xã Quỳnh Sơn và L.T.A.T (SN 2007), trú tại bản Mà, xã Sơn Lâm, là 2 đối tượng nằm trong đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ các nước châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không.

Thủ đoạn của các đối tượng này rất tinh vi, ma túy được ngụy trang khéo léo trong các kiện hàng tiêu dùng như sữa, bánh kẹo gửi về theo dạng hàng hóa hợp pháp. Sau khi qua được khâu thông quan, hàng sẽ được phân loại, đóng gói lại và chuyển đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Vào ngày 12/9/2025, trong lúc các đối tượng đang thực hiện giao, nhận hàng bằng việc ngụy trang trong thùng xốp, trộn lẫn với nhiều hàng hóa khác, để đem đi giao tại phường Trường Vinh thì bị cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang.

Cũng trong tháng 9/2025, Công an Nghệ An đã triệt phá 1 ổ nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy trên không gian mạng. Nhóm đối tượng này lập tài khoản ảo trên Facebook với tên “Tổng ba miền”, đăng quảng cáo bán sỉ, lẻ các loại ma túy dạng “cỏ”, “pod chill” kèm dịch vụ giao hàng hỏa tốc 24/7.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là lập tài khoản ảo trên mạng xã hội Facebook để quảng cáo, chào bán chất ma túy; sử dụng ứng dụng Messenger để làm kênh liên lạc; sử dụng cùng lúc nhiều tài khoản ngân hàng để nhận chuyển khoản tiền mua bán ma túy; sử dụng dịch vụ ship COD và dịch vụ shiper, phương tiện xe buýt, xe khách để vận chuyển, giao, nhận ma túy. Hàng ngày các đối tượng luân phiên, chia khu vực để trực tiếp thực hiện các giao dịch bán ma túy theo dạng shiper.

Các đối tượng trong đường dây buôn bán ma túy trên không gian mạng. Ảnh: Tư liệu

Sau một thời gian thu thập chứng cứ, tài liệu, khoảng 19h, ngày 16/9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, phối hợp Công an phường Thành Vinh tổ chức lực lượng đột kích, bắt quả tang nhóm đối tượng gồm: N.H.Q (SN 2006); N.Q.A (SN 2006), cùng trú tại xã Kim Liên; N.Đ.S (SN 2005) và N.V.L (SN 2006), cùng trú tại xã Đại Huệ về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy". Cơ quan Công an thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp dạng cỏ Tobaco, cùng một số trang thiết bị liên quan.

Thực tế cho thấy, việc tội phạm ma túy “ảo hóa” hoạt động, chuyển sang không gian mạng, đặt ra thách thức lớn cho lực lượng chức năng. Nếu trước đây, việc triệt phá tập trung vào các tụ điểm, đường dây truyền thống, thì nay Công an phải vừa “tác chiến thực địa”, vừa “tác chiến mạng”. Điều này đòi hỏi phải có sự nhạy bén, nắm chắc công nghệ, phối hợp với các nền tảng mạng xã hội, đơn vị viễn thông, ngân hàng để phát hiện dấu hiệu khả nghi, đồng thời, sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo nhằm nhận diện hành vi bất thường.

Không chỉ tinh vi về thủ đoạn, tội phạm ma túy còn nguy hiểm ở chỗ chúng không ngừng tìm cách móc nối, tạo lập các “đường dây liên vùng, xuyên quốc gia”. Đặc biệt, địa bàn Nghệ An, nơi có vị trí chiến lược, vừa có đường biên giới trên bộ, vừa gần đường biển, vừa có các tuyến giao thông quốc tế, trở thành điểm nóng bị tội phạm lợi dụng làm nơi trung chuyển ma túy. Vì vậy, công tác phòng, chống ma túy tại Nghệ An luôn là tuyến đầu trong cuộc chiến chung của cả nước.

"Chặn cung", "giảm cầu" xây dựng xã, phường không ma tuý

Trước những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy, thời gian qua, trên địa bàn Nghệ An, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quán triệt và triển khai nghiêm túc Kết luận số 132-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 93/NQ-CP và Nghị quyết số 50/NQ-CP của Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Mới đây nhất, vào ngày 18/9/2025, Tỉnh ủy đã ban hành Công văn 4371/CV-TU về việc triển khai xây dựng “xã, phường không ma túy” và tăng cường đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy trong tình hình mới.

Công an Nghệ An tổ chức chương trình tuyên truyền và phát tờ rơi phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống ma tuý cho người dân địa bàn miền núi. Ảnh: Tư liệu

Một trong những định hướng quan trọng là thực hiện song song 2 nhiệm vụ "chặn cung" và "giảm cầu". Trong đó, để chặn nguồn cung về ma túy, Tỉnh ủy chỉ đạo Đảng ủy Công an lãnh đạo, chỉ đạo các ngành Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Hải quan, Quân sự căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường công tác phối hợp trong phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án ma túy. Chủ động triển khai các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy tại các cửa khẩu, đường bộ, đường biển, đường hàng không và bưu điện...; Tăng cường tuần tra biên giới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trao đổi thông tin tình hình hoạt động của tội phạm ma túy; điều tra, xác minh, đấu tranh, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy xuyên quốc gia, hoạt động liên quan trên địa bàn tỉnh.

Để "giảm cầu" ma tuý, Tỉnh ủy chỉ đạo đẩy mạnh truyền thông xây dựng phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy” với thông điệp “mỗi người là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng, chống ma túy” để người dân lên án, không chấp nhận sự tồn tại của tội phạm và tệ nạn ma túy. Tích cực thông tin, tố giác người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy cho lực lượng Công an và chính quyền quản lý, cảm hóa, đấu tranh, xử lý.

Đặc biệt, cần tập trung triển khai xây dựng “xã, phường không ma túy” với các giải pháp tổng thể, mang tính đột phá phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, có mục tiêu, lộ trình, giải pháp cụ thể. Trong đó, gắn trách nhiệm người đứng đầu để đạt được mục tiêu xây dựng ít nhất 20% địa bàn cấp xã “không ma túy” trong năm 2025 và đến hết năm 2030 có ít nhất 50% địa bàn cấp xã “không ma túy”.

Có thể thấy rằng, cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy trong tình hình mới không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng công an hay cơ quan chức năng, mà đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Chỉ khi các giải pháp “chặn cung - giảm cầu” được triển khai quyết liệt, thì mới có thể xây dựng được “vùng xanh” an toàn, tiến tới một cộng đồng không ma túy.