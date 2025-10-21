Thời sự Nghệ An tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương Tại buổi làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Ảnh: Thành Cường

Chiều 21/10, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, để nghe kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV, năm 2025.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Trọng Hoàng - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Trong quý III/2025, các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy đã tích cực triển khai kế hoạch công tác theo lĩnh vực được phân công, thực hiện và hoàn thành khối lượng lớn công việc được giao.

Các cơ quan đã tập trung tham mưu triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Tích cực tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội đảng bộ trực thuộc và tham mưu, phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham mưu lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh thu hút đầu tư, thu ngân sách; đôn đốc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận sự nỗ lực của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đã bám sát chương trình công tác, chủ động tham mưu, đề xuất và thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Về nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV/2025, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc lưu ý tham mưu xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy; Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Hoàn thành quy trình xây dựng các dự thảo được phân công xây dựng các chương trình, đề án trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phối hợp tham mưu tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tập trung chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội XIV của Đảng, sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Các đồng chí lãnh đạo cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy tham dự buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu lưu ý các cơ quan tập trung rà soát, hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2025. Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động và kế hoạch kinh phí năm 2026 sát với yêu cầu nhiệm vụ, tránh quên việc, sót việc.

Hướng dẫn kiểm điểm và đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân cuối năm. Tổ chức tổng kết, đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2025 của ngành, của các ban chỉ đạo Tỉnh ủy. Phối hợp tham mưu tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, các cơ quan tham mưu, giúp việc tiếp tục phối hợp tham mưu chỉ đạo rà soát bố trí, điều động, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức; bố trí đủ cán bộ chuyên môn về cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Tăng cường phối hợp giữa các ban và Văn phòng Tỉnh ủy nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ các hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.