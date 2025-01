Pháp luật Nghệ An tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ UBND tỉnh Nghệ An vừa có Văn bản số 212/UBND-NC ngày 9/1/2025 chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ .

Văn bản nêu rõ: Năm 2024, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã đã triển khai thực hiện công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) đã đạt nhiều kết quả nổi bật; góp phần giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngày hội toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK, VLN, CCHT) và pháo tại xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Phan Giang

Từ tháng 01/2024 đến nay, toàn tỉnh đã vận động thu hồi 4.677 khẩu súng các loại, 2.151 vũ khí thô sơ, 93 công cụ hỗ trợ, 2.661 viên đạn, 68 quả lựu đạn, bom mìn…; phát hiện, bắt giữ 51 vụ, 127 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT, thu giữ 45 khẩu súng, 166 kg thuốc nổ, 229 vũ khí thô sơ cùng nhiều vũ khí khác.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT vẫn là vấn đề nóng, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp, gây mất an ninh, trật tự.

Để tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị - xã hội lớn của đất nước, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 sắp tới, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đối với công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT

Người dân trên địa bàn thị trấn Hưng Nguyên (huyện Hưng Nguyên) ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyến, tàng trữ trái phép VK, VLN, CCHT và pháo. Ảnh: P.V

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT, gắn với công tác phong trào toàn dân bảo về an ninh Tổ quốc. Xác định đây là biện pháp trọng tâm, đặc biệt quan trọng trong triển khai thực hiện công tác.

- Sử dụng đồng bộ, linh hoạt các biện pháp trong công tác tuyên truyền, như: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội, hệ thống truyền thanh, truyền hình cơ sở, panô, áp phích; đưa nội dung này vào sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội, các cuộc sinh hoạt tại cộng đồng cơ sở; tranh thủ người có uy tín, già làng, trưởng bản, các chức sắc tôn giáo trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động…

Nội dung tuyên truyền chú trọng việc phổ biến, quán triệt các quy định của Luật Quản lý, sử dụng VK, VLN, CCHT và các văn bản hướng dẫn thi hành; hậu quả, tác hại, những nguy hiểm và hình thức xử lý đối với các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT.

- UBND các huyện, thành phố, thị xã phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm về VK, VLN, CCHT; duy trì, nhân rộng mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm hoạt động hiệu quả, phát hiện sớm, giải quyết kịp thời mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; tổ chức vận động nhân dân cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại VK, VLN, CCHT; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các mô hình hay, gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác này.

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo tổ chức các điểm tiếp nhận VK, VLN, CCHT để nhân dân giao nộp tại trụ sở UBND, các đồn Biên phòng (nếu có) hoặc Công an xã, phường, thị trấn để nhân dân giao nộp. Sau khi tiếp nhận phải thực hiện tốt công tác phân loại, bảo quản, thanh lý, tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về VK, VLN, CCHT, hạn chế tối đa điều kiện, khả năng phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến VK, VLN, CCHT.