Nghệ An tăng cường công tác tuyên truyền 'An toàn giao thông cho học sinh đến trường'

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuyên truyền với mong muốn, các em học sinh sẽ nắm rõ, nhận thức được các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Chính các em sẽ là người truyền đi thông điệp “Thượng tôn pháp luật để xây dựng Văn hóa giao thông an toàn”…

Sáng 18/9, tại Trường THPT Diễn Châu 5, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Chương trình tuyên truyền “An toàn giao thông cho học sinh đến trường”.

Tổ chức cho giáo viên và học sinh Trường THPT Diễn Châu 5 ký cam kết về việc chấp hành an toàn giao thông. Ảnh: PV

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Phan Huy Chương - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh nêu rõ, Nghệ An với diện tích rộng lớn, mạng lưới giao thông đa dạng, phức tạp, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông luôn được xem là một trong những giải pháp quan trọng; góp phần vào việc kiềm giảm tai nạn giao thông trên địa bàn liên tục nhiều năm qua.

Thông qua chương trình triển khai trong “Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tới trường”, Ban An toàn giao thông tỉnh mong muốn, các em học sinh sẽ nắm rõ, nhận thức được các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông và kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông an toàn, ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và xây dựng Văn hóa giao thông. Chính các em sẽ là người truyền đi thông điệp “Thượng tôn pháp luật để xây dựng Văn hóa giao thông an toàn”…

Đồng chí Phan Huy Chương - Phó Trưởng ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: PV

Tại buổi tuyên truyền, bên cạnh việc truyền tải các thông tin, kiến thức liên quan đến an toàn giao thông, các em học sinh còn được tham gia các trò chơi, thảo luận các tình huống thường gặp khi tham gia giao thông…

Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan cũng đã trao tặng tài liệu tuyên truyền trật tự an toàn giao thông cho nhà trường, tặng mũ bảo hiểm cho cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Cũng trong sáng 18/9, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Anh Sơn đã tổ chức buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật An toàn giao thông cho gần 300 em học sinh tại điểm Trường THCS Long Sơn.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Anh Sơn đưa ra các câu hỏi liên quan xử lý tình huống khi tham gia giao thông cho các em học sinh trả lời. Ảnh: PV



Thông qua buổi tuyên truyền, ngoài truyền tải các kiến thức về Luật Giao thông đường bộ, về văn hóa giao thông… cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đã hướng dẫn các em cách đội mũ bảo hiểm đúng quy định; hướng dẫn kỹ năng lái xe đạp, xe đạp điện an toàn, cách phòng tránh giảm thiểu xảy ra tai nạn giao thông.

Tặng mũ bảo hiểm, các phần quà cho các em học sinh. Ảnh: PV

Cũng tại buổi tuyên truyền, đã tổ chức ký cam kết về việc chấp hành an toàn giao thông cho giáo viên và học sinh nhà trường; tặng mũ bảo hiểm cho các em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tập.