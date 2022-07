Nghệ An tăng cường đào tạo chuyển đổi số cho quản lý doanh nghiệp

Quang An

(Baonghean.vn) - Sáng 22/7, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức chương trình "Đào tạo Chuyển đổi số dành cho Quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An".

Chương trình nhằm cung cấp thêm kiến thức, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiểu rõ hơn về lộ trình chuyển đổi số, qua đó góp phần mang lại cái nhìn đa chiều, chuyên sâu, giải quyết những bài toán khó về chuyển đổi số, kinh tế số và thương mại điện tử. Từ đó, nâng cao hiệu quả kinh doanh, quản lý, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp trên thương trường.

Phát biểu tại chương trình, bà Trịnh Thị Hương - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Chuyển đổi số không còn chỉ là nhiệm vụ trước mắt, mà được coi là nhiệm vụ có tính chiến lược, đột phá trong mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước trở thành quốc gia số. Chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu, đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển doanh nghiệp, đặc biệt sau đại dịch Covid-19, làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra sôi nổi tại các địa phương, các doanh nghiệp cả nước.

Ông Hoàng Vĩnh Trường - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An nhấn mạnh: Nghệ An đang trong quá trình triển khai các chương trình chuyển đổi số. Mặc dù vậy, với gần 13.000 doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó 95% doanh nghiệp Nghệ An có quy mô nhỏ và vừa nên chuyển đổi số không hề dễ dàng. Khó khăn thách thức không chỉ vì vốn ít, chất lượng nhân lực chưa cao mà vì người đứng đầu doanh nghiệp chưa sẵn sàng. Nhiều doanh nghiệp ngại chuyển đổi số bởi sự hạn chế về tài chính, yếu kém trong việc quản trị. Bộ máy vẫn vận hành theo mô hình cũ, cồng kềnh, phức tạp, việc chuyển đổi số trở nên khó khăn hơn...

Với chủ trương luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là trước những khó khăn, thách thức ở thời điểm hiện nay, nhằm tiếp tục hỗ trợ Doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số, Trung tâm đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Nghệ An 2022 với nhiều chương trình hỗ trợ chuyển số cho doanh nghiệp năm 2022 theo Nghị định 80 của Chính phủ.

Năm 2022, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tập trung hỗ trợ chuyên sâu, theo từng lĩnh vực, theo chuỗi từ đào tạo, huấn luyện đến từng, cung ứng các giải pháp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đặc biệt theo chuỗi trong lĩnh vực sản xuất chế biến về các sản phẩm Nghệ An đặc biệt là các sản phẩm OCCOP.

Hiện nay, để tiện hỗ trợ, kết nối, tương tác giữa doanh nghiệp và chính quyền, Trung tâm đã xây dựng và đưa vào hoạt động App hỗ trợ doanh nghiệp. Đây là nơi cập nhật, cung cấp các thông tin, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường tính kết nối, tương tác giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An và doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh, sản xuất.

Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được Tiến sĩ Văn Ngọc An, Chuyên gia chuyển đổi số của Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2011-2025, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi 2 chuyên đề, bao gồm: Tổng quan về chuyển đổi số với doanh nghiệp và Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác xây dựng thương hiệu, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương.

Đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã trình bày nhiều ý kiến, trong đó tập trung vào quá trình chuyển đổi số đang được áp dụng tại đơn vị của mình, đồng thời nêu rõ những khó khăn, vướng mắc thường gặp phải trong quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp. Những thắc mắc đều được các chuyên gia giải đáp kịp thời.